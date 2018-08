Devises : l'euro toujours sur les 1,17 dollar

30/08/2018 | 13:08

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait d'osciller, sans grande direction, autour des 1,17 dollar. Elle cède pour l'heure symboliquement 0,12% à 1,1694 dollar, suivant des tendances similaires face à ses autres grandes contreparties.



En dépit de la vigueur de la croissance américaine, qui a dépassé les 4% au 2e trimestre, la monnaie unique européenne fait de la résistance. Certains opérateurs se montrent inquiets de la politique économique du gouvernement populiste italien, ce qui pourrait tendre les relations entre pays de la zone euro, sinon entre l'Italie et la BCE. Mais pour l'heure, l'euro ne reflète guère ces craintes.



C'est surtout la 'diplomatie commerciale internationale' qui est au centre de l'attention des cambistes actuellement. 'Michel Barnier a souligné mercredi la volonté de l'UE de conclure avec le Royaume-Uni, après le Brexit, un accord de partenariat d'une ampleur inédite pour un pays tiers. Les cambistes gardent également un oeil sur les négociations entre les gouvernements américain et canadien à propos de l'ALENA, le traité de libre-échange nord-américain', souligne un spécialiste parisien. Autant d'éléments un peu plus positifs que tel n'était le cas dernièrement.



EG









