Devises : l'euro toujours sur les 1,17 dollar

20/09/2018 | 12:28

A mi-séance en Europe sur le marché des changes, la monnaie unique européenne évoluait sans réelle tendance grappillant 0,26% à 1,1704 dollar. Elle prenait cependant environ 0,20% face au yen et au franc suisse, tout en perdant 0,27% contre le sterling.



Le sommet européen de Salzbourg a commencé de manière bien difficile : Theresa May s'est montrée inflexible face aux autres pays de l'Union européenne sur le dossier de la frontière entre les deux 'Irlandes', appelant les négociateurs de l'UE à amender leur position sur ce point. Cela étant, la possibilité d'avancées sur d'autres sujets n'est pas exclue, ce qui peut soutenir la livre sterling.



Le dollar, pour sa part, ne profite guère des dernières annonces relatives à la guerre commerciale opposant les Etats-Unis à la Chine. L'administration Trump est passée la vitesse supérieure en frappant 200 milliards de dollars supplémentaires d'importations chinoises de droits de 10% dans un premier temps, puis de 25% à compter de l'année prochaine. La Chine a répliqué en ne taxant 'que' 60 milliards de dollars d'importations américaines, mais elle s'approche, pour sa part, d'un maximum et ne peut guère aller au-delà de toute façon.



Les opérateurs se demandent si Pékin, qui détient une énorme quantité de bons du Trésor américains, n'attend pas pour mieux sauter, et se désengager. Par exemple en guettant les émissions obligataires américaines de la fin de l'année ou du début 2019, qui seront plus importantes en raison des baisses d'impôts mises en place par Donald Trump en début d'année. Sinon en laissant filer vers le bas la valeur du yuan, ce qui permet d'atténuer indirectement les sanctions douanières. Notons que le rendement du T-Note fédéral US à dix ans dépasse toujours les 3%, ce qui n'avait plus été le cas depuis mi-mai dernier.



En tout cas, le marché ne croit plus guère à une aggravation, la Chine étant considérée comme 'coincée'. Comme l'indiquent les analystes de Saxo Banque, 'la croissance chinoise pourrait passer en dessous du seuil symbolique des 6% en 2019 car les perspectives d'apaisement des tensions est assez faible. La Chine est à court de munitions et risque de perdre le combat à court terme.'



A suivre sur l'agenda européen de l'après-midi : les indices d'activités de la Fed de Philadelphie et le reventes de logements.



EG







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.