Devises : l'euro tout proche des 1,10 dollar

26/11/2019 | 12:53

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait parfaitement stable face au billet vert, à 1,1016 dollar (+ 0,01%), suivant des tendances similaires contre le yen et le franc suisse. Tout en prenant 0,37% contre le sterling.



La devise américaine, qui au début du mois s'échangeait vers 1,1120 dollar l'euro, est soutenue par l'hypothèse de l'annonce d'un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. La probabilité varie au gré des annonces de chacune des parties, mais les dernières annonces provenant de la Maison-Blanche sont plus optimistes et augurent potentiellement d'un accord d'ici la fin de l'année.



Même son de cloche du côté du côté de certaines sources citées par la presse chinoise, malgré les prises de position américaines relatives à Hong Kong.



Par ailleurs, la Fed a confirmé qu'il était peu probable qu'elle baisse de nouveau ses taux directeurs à court terme.



Tout à l'heure depuis les Etats-Unis, les opérateurs guetteront notamment l'indice de confiance du consommateur calculé par le Conference Board en novembre, attendu à 127 points par le consensus après 125,9 points.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.