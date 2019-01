Devises : l'eurodollar étale à la veille de la BCE

23/01/2019 | 12:40

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait neutre face au billet vert, à 1,1363 dollar (+ 0,01%), tout comme contre le franc suisse. Cependant, l'euro recule de 0,42% contre le sterling et prend 0,26% face au yen.



Les statistiques sont restées rares ce matin. En France, l'Insee a indiqué que l'indice synthétique mesurant le climat des affaires était resté stable en janvier à 102 points, comme en décembre. Si le commerce de gros et la bâtiment sont à la peine, le sentiment est légèrement meilleur dans les services et stable dans l'industrie. Ce qui tend à relativiser l'impact du mouvement des 'gilets jaunes'.



Quoi qu'il en soit, les cambistes restent prudents à la veille du premier conseil des gouverneurs de l'année de la BCE, qui se tiendra demain à Francfort et sera suivi d'une conférence de presse animée par son président, Mario Draghi. Rappelons que si elle ne s'est pas encore lancée dans la normalisation de sa politique de taux, la BCE a mis fin le mois dernier aux rachats d'actifs composant la partie 'non conventionnelle' de sa politique monétaire. Et que le mandat non renouvelable de huit ans de Mario Draghi se terminera le 31 octobre.



Pour sa part, La Banque Postale AM fait le point sur l'interminable feuilleton du Brexit. 'Le Parlement (de Westminster), dans la perspective du vote du 29 janvier sur le Plan B proposé par Theresa May au nom du gouvernement, continue son travail d'amendements et de votes indicatifs. Le Premier ministre, pour sa part, refuse à s'engager sur le rejet de l'hypothèse du No-Deal Brexit, et ceci contre l'avis de nombre des membres de son Cabinet. L'objectif poursuivi est apparemment de forcer les conservateurs en faveur d'un Brexit 'dur' et les unionistes nord-irlandais à soutenir sa proposition initiale, mais amendée avec un backstop irlandais limité dans le temps'.



Quoi qu'il en soit, ajoutent le spécialistes, 'la perspective d'une sortie de l'Union sans accord paraît être réduite.' A suivre.



EG





