Devises : la chute du $ s'accélère face à l'E et au F.CH

02/03/2020 | 21:12

Le Dollar poursuit sa chute à une vitesse impressionnante face à l'Euro et face au Yen.



L'Euro grimpe de +1,3% face au billet vert, testant 1,1180, le Franc suisse affiche +0,9% à 0,955.



Aux Etats Unis, le PMI manufacturier US de février chute de -0,8 à 50,1 (toujours au-dessus du seuil technique des 50) tandis que les entrées de commande chutent de -2,2 vers 49,8, ce qui est plus alarmant.



La rémunération du Dollar chute de façon tout aussi spectaculaire : le rendement des T-Bonds US continue de battre record sur record à la baisse avec un '10 ans' à -4Pts (1,086% ce soir) et qui a glissé jusque vers 1,03%.



Le mouvement le plus spectaculaire s'est produit sur les maturités 2 et 3 ans avec un vertigineux -15Pts vers 0,7100/0,715% (la FED irait donc au-delà de -75Pts d'ici 12 mois) puis 0,825% ce soir (-4,7Pts par rapport à vendredi).

L'inversion de la courbe de taux reste très prononcée avec 1,055% sur le '6 mois' et 1,20% sur le 3 mois (ce qui intègre -50Pts de base avant fin mai).



Pourtant, les Etats Unis resteraient largement indemnes face à un ralentissement économiques mondial avec un léger ralentissement de +2,00% à +1,9% selon l'OCDE qui vient de publier des prévisions de croissance nettement revues à la baisse (mais pas aux Etats unis).



La croissance mondiale ressortirait à +2,4% (+contre +2,9 à +3,00% précédemment) et celle de la Chine de -0,8% à 4,9%.

La croissance en Europe est abaissée de -0,3% à +0,9% (et +0,8% en France contre +1,1%) avec risque de récession en écession en Italie et en Allemagne (après un 4ème trimestre miraculeusement 'flat' alors que -0,1% semblait déjà une hypothèse optimiste).



NB: la parité Yuan/$ s'établit à 6,9950/7,000, peu changée malgré le plongeon des PMI chinois vers des planchers historiques (40,3 selon Caixin contre plus de 50 début février)







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.