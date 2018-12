Devises: la livre britannique et l'euro se stabilisent face au dollar

Londres (awp/afp) - La livre britannique se stabilisait face au dollar mercredi, au lendemain d'une séance mouvementée, tout comme l'euro.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait ainsi 1,1339 dollar contre 1,1343 dollar mardi à 22H00 GMT.

La livre sterling s'échangeait pour 1,2725 dollar contre 1,2719 dollar mardi soir, se stabilisant au lendemain d'une séance en montagnes russes.

Mardi, la devise a d'abord grimpé après un avis rendu par l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a estimé que le Royaume-Uni avait le droit de révoquer unilatéralement son initiative de retrait de l'UE.

Mais plus tard dans la journée, la livre a effacé tous ses gains et est tombée à un plus bas depuis plus de 17 mois face au dollar, pénalisée par un vote au Parlement.

A moins d'une semaine du vote sur l'accord négocié avec Bruxelles, les députés ont décidé que le gouvernement avait commis un "outrage au Parlement" en refusant de publier la totalité d'un avis juridique émis sur le traité de retrait de l'Union européenne.

"L'implication du Parlement britannique va probablement rendre les négociations avec l'UE encore plus difficile", ont estimé les analystes de Commerzbank, jugeant que cela rendait plus probable l'hypothèse d'un "Brexit désordonné".

Selon eux, "les informations autour du Brexit vont probablement rester erratiques et la volatilité de la livre va probablement demeurer élevée durant les prochaines semaines".

De son côté, l'euro se stabilisait également face au dollar. Mardi, il avait commencé la journée en hausse avant de la finir en baisse.

Pour la première fois depuis la clôture du G20, Donald Trump s'est montré plus circonspect mardi sur les chances de succès des négociations commerciales avec la Chine, poussant les investisseurs à se reporter sur le dollar, actif jugé plus sûr en période d'incertitudes.

De plus, le président de la Banque centrale américaine (Fed) "a déclaré (mardi) que l'économie des Etats-Unis était solide et qu'il continuait de prévoir d'autres hausses graduelles des taux d'intérêt", ont expliqué les analystes du courtier Sucden.

La Fed est engagée dans un cycle de resserrement monétaire, qui se traduit par une appréciation du dollar, mais des doutes sont récemment survenus sur la poursuite de cette politique monétaire en 2019.

Mardi, une raison de s'inquiéter de la future croissance américaine a néanmoins fait son entrée sur le devant de la scène alors que le taux d'emprunt du pays à 2 ans est passé au-dessus du taux à 5 ans, ont indiqué les analystes de Saxo Banque.

"Par ailleurs, le spread (l'écart) entre le 10 ans et le 2 ans est passé à moins de 10 points de base pour la première fois en 10 ans", ont-ils ajouté, rappelant qu'"une inversion de la courbe est perçue comme le signal d'une récession prochaine".

Vers 10H00 GMT mercredi, le billet vert valait 113,00 yens, contre 112,77 yens mardi à 22H00 GMT.

L'euro progressait face au yen à 128,14 yens contre 127,92 yens mardi soir.

Le franc suisse était stable face à l'euro, à 1,1321 franc suisse pour un euro mercredi, contre 1,1315 mardi, et baissait légèrement par rapport au billet vert, à 0,9983 franc suisse pour un dollar contre 0,9974 mardi.

La monnaie chinoise baissait à 6,8608 yuans pour un dollar, contre 6,8360 vers 15H30 GMT mardi.

L'once d'or valait 1.235,58 dollars, contre 1.238,45 dollars mardi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3.817,37 dollars, contre 3.898,03 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1339 1,1343 EUR/JPY 128,14 127,92 EUR/CHF 1,1321 1,1315 EUR/GBP 0,8913 0,8917 USD/JPY 113,00 112,77 USD/CHF 0,9983 0,9974 GBP/USD 1,2725 1,2719

afp/jh