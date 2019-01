Devises: la livre britannique monte et le yen baisse

Londres (awp/afp) - La livre britannique progressait mercredi face à la majorité des principales devises, les marchés semblant écarter l'hypothèse d'un Brexit sans accord, tandis que le yen baissait, pénalisé par un abaissement des prévisions d'inflation de la Banque du Japon.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la livre sterling valait 87,44 pence pour un euro contre 87,67 pence mardi à 22H00 GMT. Face au dollar, elle s'échangeait à 1,2989 dollar pour une livre contre 1,2954 dollar la veille.

De son côté, l'euro évoluait peu face au dollar, à 1,1357 dollar pour un euro contre 1,1360 mardi soir.

Le billet vert montait face au yen, à 109,67 yens pour un dollar contre 109,37 mardi, tout comme l'euro, à 124,55 yens pour un euro contre 124,25 mardi.

Tandis que la date de sortie de l'Union européenne se rapproche à grands pas, la Première ministre Theresa May cherche une solution pour éviter une rupture sans accord le 29 mars prochain.

Mme May souhaite retourner négocier à Bruxelles pour sauver l'accord rejeté par les députés britanniques.

Malgré tout, "une sortie sans accord semble être moins probable au fur et à mesure que le temps passe et que les soutiens à un second référendum progressent", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities, pour justifier la solidité de la livre.

Un second référendum est vu positivement par les marchés dans la mesure où le camp des europhiles partirait favori, selon les sondages.

Mais pour l'instant, selon Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades, le cours de la devise britannique ne reflète ni un scénario considéré comme positif par les marchés (un Brexit doux, voire un abandon du Brexit), ni une sortie sans accord, demeurant plutôt à mi-chemin.

Outre les informations sur le Brexit, les cambistes digéraient également la décision, attendue, de la Banque du Japon (BoJ) de ne pas modifier sa politique monétaire ultra-accommodante.

Mais l'institution "a également abaissé ses prévisions d'inflation, causant un affaiblissement du yen", a expliqué Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Dans son rapport trimestriel, la BoJ table sur une hausse des prix de 0,9% pour l'année budgétaire débutant en avril 2019, contre 1,4% auparavant (en excluant les effets du relèvement de TVA prévu à l'automne 2019).

"Cela suggère certainement que la Banque du Japon n'est pas pressée d'arrêter son gigantesque programme visant à stimuler l'économie", a poursuivi M. Aslam.

Jeudi, ce sera au tour de la Banque centrale européenne (BCE) d'être sous le regard des investisseurs, qui s'interrogent sur la capacité de l'institution à normaliser sa politique monétaire ultra-accommodante au moment où les nuages s'accumulent sur l'économie mondiale.

Vers 10H00 GMT mercredi, le franc suisse baissait très légèrement face à l'euro, à 1,1336 franc suisse pour un euro contre 1,1328 mardi, tout comme face au dollar, à 0,9982 franc suisse pour un billet vert contre 0,9973 mardi soir.

La monnaie chinoise évoluait à 6,7848 yuans pour un dollar, contre 6,8080 mardi.

L'once d'or valait 1.285,10 dollars, contre 1.285,27 mardi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.564,99 dollars, contre 3.574,52 mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1357 1,1360 EUR/JPY 124,55 124,25 EUR/CHF 1,1336 1,1328 EUR/GBP 0,8744 0,8767 USD/JPY 109,67 109,37 USD/CHF 0,9982 0,9973 GBP/USD 1,2989 1,2954

afp/jh