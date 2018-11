Devises: la livre et l'euro baissent face au dollar

Londres (awp/afp) - La livre britannique s'affaissait mercredi face au dollar, après avoir grimpé la veille à l'annonce d'un projet d'accord sur le Brexit conclu entre les négociateurs, tout comme l'euro.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie européenne valait 1,1270 dollar, contre 1,1290 mardi à 22H00 GMT.

La livre britannique, de son côté, valait 1,2967 dollar contre 1,2977 dollar la veille à 22H00 GMT.

Mardi, la devise britannique a connu une séance très favorable avec des chiffres montrant une accélération de la hausse des salaires, puis avec l'annonce d'un projet d'accord sur le Brexit entre les négociateurs britanniques et européens.

"Mais la question importante est de savoir ce qu'il va se passer maintenant", a jugé Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Selon les commentateurs, le chemin à parcourir reste encore long alors que la Première ministre Theresa May doit faire adopter le projet d'accord à son cabinet, qui se réunira à 14H00 GMT.

Ensuite, il faudra convaincre le Parlement où les partisans d'un Brexit dur pourraient également faire échouer le processus.

Après avoir entamé la séance en hausse contre l'euro, la devise britannique se stabilisait à 86,91 pence pour un euro, contre 87,01 pence la veille.

"Si un accord de transition est accepté, des niveaux inférieurs à 88 pence pour un euro pourraient se confirmer avec la perspective de hausses de taux d'intérêt en 2019", a expliqué Thomas Flury, analyste pour UBS.

Lorsque la Banque d'Angleterre augmente ses taux, ce qui est généralement le cas lorsque l'état de l'économie s'améliore, cela rend la livre sterling plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

La meilleure performance de la livre face à la monnaie unique, en comparaison de sa tenue face au dollar, "reflète le manque d'appétit pour l'euro alors que le budget italien fait des remous", a ajouté Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Comme les analystes s'y attendaient, le gouvernement italien a maintenu inchangé son projet de budget contesté pour 2019 et a réclamé à Bruxelles, qui lui avait demandé de revoir sa copie, de la "flexibilité" pour tenir compte notamment des dépenses liées à l'effondrement du pont Morandi à Gênes et aux intempéries.

Parmi les autres devises, le dollar était en petite hausse face au yen, à 113,89 yens pour un dollar mercredi contre 113,81 yens mardi soir.

L'euro valait 128,63 yens mercredi, contre 128,49 mardi.

Le franc suisse baissait légèrement face à l'euro, à 1,1379 franc suisse mercredi matin pour un euro, contre 1,1371 mardi soir. La devise perdait également du terrain face au billet vert à 1,0097 franc suisse pour un dollar contre 1,0070 mardi.

L'once d'or valait 1.198,26 dollars, contre 1202,22 dollars mardi à 22H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9535 yuans pour un dollar mercredi contre 6,9560 yuans mardi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.244,14 dollars, contre 6.280,73 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1270 1,1290 EUR/JPY 128,63 128,49 EUR/CHF 1,1379 1,1371 EUR/GBP 0,8691 0,8701 USD/JPY 113,89 113,81 USD/CHF 1,0097 1,0070 GBP/USD 1,2967 1,2977

