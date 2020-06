Devises : le Dollar s'effrite face à l'Euro, chute face au Yen

08/06/2020 | 20:11

Séance relativement calme sur le FOREX après une séance à haute intensité émotionnelle vendredi, avec des chiffres de l'emploi US très au-delà des plus folles espérances... mais qui avaient peu contribué à soutenir le Dollar.



Ce qui semble peser, c'est que la FED a acheté autant de 'papier' en 12 semaines qu'au cours des 12 années précédentes... et elle poursuivra ses achats au moins jusqu'à la fin du 2ème trimestre.

Par ailleurs, les Etats Unis étaient rentrés en récession en février, avant même la crise sanitaire du Covid-19... après 128 mois d'expansion.

Ce ralentissement et cette fin de cycle sera complètement occulté par le déluge de liquidités de la FED, qui ne devrait pas en rajouter ce mercredi (FOMC).

Le billet vert s'effrite légèrement vers 1,1300/E malgré une statistique allemande beaucoup moins 'souriante' que le NFP publié vendredi : selon l'office fédéral des statistiques (Destatis), la production industrielle de l'Allemagne a plongé de 17,9% en avril soit la plus forte baisse depuis le début de la série statistique en 1991, après une chute de 8,9% le mois précédent.

Le $ s'affaiblit plus nettement face au Franc suisse vers 0,957 et de façon plus spectaculaire face au Yen vers (-1,15% vers 108,35).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.