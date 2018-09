Devises: le dollar accroit ses gains face à l'euro après le PIB américain

Londres (awp/afp) - Le dollar accroissait ses gains face à l'euro jeudi après la confirmation des chiffres de la croissance américaine pour le 2e trimestre et alors que l'incertitude autour du budget italien pesait sur la devise européenne.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1681 dollar contre 1,1739 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La croissance économique des États-Unis a confirmé sa vive allure à 4,2% au 2e trimestre en rythme annuel, selon la 3e estimation du département du Commerce, publiée jeudi.

Un chiffre à "s'en décrocher la mâchoire", selon Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Pour lui, ce niveau de croissance explique "pourquoi les investisseurs ne devraient pas s'inquiéter de la guerre commerciale" entre les États-Unis et la Chine.

Cette confirmation intervient au lendemain d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine, la troisième de l'année, et alors que l'institution prévoit toujours un quatrième relèvement en 2018 et trois supplémentaires en 2019.

Pour la première fois depuis 2011, la Fed ne qualifie plus sa politique monétaire d'"accommodante", ce qui était synonyme d'une politique monétaire à bas taux dans l'optique de soutenir la reprise. Elle n'a toutefois pas encore choisi comment caractériser sa nouvelle approche mais elle continue de plaider pour "des hausses graduelles des taux". A long terme, la trajectoire de la politique monétaire reste néanmoins incertaine, ont souligné plusieurs analystes.

La hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, même si celle annoncée mercredi n'a pas provoqué d'énormes mouvements du billet vert tant elle était attendue.

Du côté de la monnaie unique, "l'incertitude de dernière minute sur le budget italien a accru les risques de baisse de l'euro à court terme", a jugé Lee Hardman, analyste pour MUFG.

Plusieurs analystes évoquaient jeudi des informations de presse selon lesquelles la présentation, prévue jeudi, pourrait être repoussée "du fait de nouvelles complications", avant que le palais Chigi ne précise que le Conseil des ministres sera convoqué à 18H00 GMT, avec une annonce prévue ensuite.

La presse italienne faisait également état d'une possible démission du ministre des Finances Giovanni Tria, coupable de freiner les ambitions et dépenses du Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème).

Alors que le ministre de l'Économie plaide pour maintenir le déficit autour de 1,6%, le leader du M5S, Luigi Di Maio, vice-Premier ministre, estime que "la seule obligation" est le seuil de 3% imposé par l'UE.

Mais M. Di Maio a néanmoins assuré jeudi que son mouvement "ne demand(ait) pas la démission" de M. Tria.

Vers 14H00 GMT, la devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 132,05 yens contre 132,36 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le dollar gagnait du terrain face au yen à 113,05 yens pour un dollar contre 112,73 yens mercredi soir.

L'once d'or valait 1.184,92 dollars, une demi-heure après être tombée à 1.183,31 dollars, son plus bas niveau depuis un mois. Mercredi soir, elle valait 1.194,39 dollars.

La monnaie chinoise valait 6,8875 yuans pour un dollar, contre 6,8786 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.499,87 dollars, contre 6.497,72 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi 14H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1681 1,1739 EUR/JPY 132,05 132,36 EUR/CHF 1,1382 1,1339 EUR/GBP 0,8901 0,8916 USD/JPY 113,05 112,73 USD/CHF 0,9744 0,9661 GBP/USD 1,3125 1,3167

ats/jh