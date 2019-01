Devises: le dollar se reprend face à l'euro mais reste sous pression de la Fed

Londres (awp/afp) - Le dollar se reprenait un peu jeudi face à l'euro au lendemain d'une nette baisse, tout en restant sous la pression d'une Réserve fédérale américaine (Fed) qui n'hésite plus à se montrer prudente.

A 10H00 GMT (11H00 HEC) l'euro valait 1,1524 dollar contre 1,1543 mercredi à 22H00 GMT. Vers 03H30 GMT, il était monté jusqu'à 1,1570 dollar, son plus haut niveau depuis la mi-octobre.

"Le dollar est dans une zone précaire alors qu'il ne peut plus s'arrimer à une politique de normalisation. A la place, nous pouvons nous attendre à un nouveau choeur de commentaires prudents de la Fed", a expliqué Stephen Innes, analyste pour Oanda.

Plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine doivent s'exprimer jeudi, dont Jerome Powell, le président de l'institution qui interviendra vers 17H00 GMT devant l'Economic Club de Washington.

"L'accroissement des ventes de dollars, la veille, a suivi des commentaires du président de la Fed d'Atlanta (Raphael) Bostic (membre non votant cette année) qui a suggéré que la Fed pourrait ne relever ses taux qu'une seule fois cette année, et que la prochaine action de la Banque pourrait être aussi bien une hausse qu'une baisse", ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Après ce commentaire, le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de l'institution a montré qu'elle estimait pouvoir "se permettre d'être patiente" avant de remonter encore une fois ses taux.

Le cours du dollar est très dépendant de la politique monétaire dans le sens où une hausse des taux d'intérêt rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes. Les anticipations sur le futur des taux se reflètent donc sur le cours du billet vert.

Parmi les autres sujets de préoccupation des investisseurs, "le shutdown des Etats-Unis, le ralentissement de la croissance chinoise, et la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine", a énuméré Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Alors que les Etats-Unis sont paralysés depuis presque trois semaines par la fermeture partielle des administrations, Donald Trump a brusquement claqué mardi la porte d'une rencontre avec les démocrates à propos de son projet de mur à la frontière avec le Mexique.

Quant aux tensions commerciales, les trois journées de négociations tenues à Pékin entre Chinois et Américains ont permis de "poser les bases" d'un accord, a affirmé jeudi le ministère chinois du Commerce.

Parmi les autres devises, à 10H00 GMT jeudi, le dollar se dépréciait légèrement face à la devise japonaise, à 108,09 yens pour un dollar contre 108,17 la veille. Même tendance pour l'euro face à la monnaie nippone, à 124,56 yens pour un euro contre 124,85 mercredi soir.

La livre sterling se stabilisait face à l'euro (à 90,28 pence pour un euro contre 90,26 pence mercredi soir) et baissait face au dollar (à 1,2763 contre 1,2789 la veille).

Le franc suisse progressait face au billet vert à 0,9763 franc suisse pour un dollar contre 0,9744 la veille et se maintenait face à la devise européenne, à 1,1249 franc suisse pour un euro contre 1,1247 mercredi.

La monnaie chinoise s'appréciait face au dollar à 6,7851 yuans pour un billet vert contre 6,8160 mercredi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1292,79 dollars au lieu de 1293,59 mercredi.

Enfin, le bitcoin valait 3776,34 dollars contre 4003,99 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi ------------------------------------ 10H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1524 1,1543 EUR/JPY 124,56 124,85 EUR/CHF 1,1249 1,1247 EUR/GBP 0,9028 0,9026 USD/JPY 108,09 108,17 USD/CHF 0,9763 0,9744 GBP/USD 1,2763 1,2789

afp/buc