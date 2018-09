Devises: le dollar souffre de l'apaisement des tensions commerciales

Tokyo (awp/afp) - Le dollar baissait jeudi face aux principales devises, dont l'euro et la livre britannique, pénalisé par le relatif apaisement du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1750 dollar contre 1,1673 dollar jeudi à 21H00 GMT. Vers 12H30 GMT, la monnaie unique est montée jusqu'à 1,1777 dollar, son plus haut niveau depuis deux mois.

L'euro progressait face à la devise japonaise, à 131,77 yens contre 131,06 yens mercredi soir.

Le dollar était de son côté en légère baisse face au yen, à 112,14 yens contre 112,28 yens mercredi soir.

"Le dollar a été incapable de profiter significativement des craintes de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine (...) alors que les peurs sur les dommages pour l'économie mondiale se sont légèrement atténuées", ont résumé les analystes du courtier Sucden.

Les deux puissances se sont infligées entre lundi et mardi une nouvelle salve de taxes douanières, qui a toutefois rassuré les marchés par son degré moins sévère que redouté. Le dollar, considéré comme une valeur refuge, monte souvent lors des pics de tensions internationales, et baisse lorsque ces tensions s'apaisent.

En outre, les déclarations mercredi du Premier ministre chinois Li Keqiang, sur le fait que le pays ne dévaluera pas sa monnaie pour stimuler ses exportations, ont rassuré les investisseurs.

Selon Sucden, "l'incertitude entourant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis commence également à avoir un impact" sur le dollar.

Donald Trump, qui redoute une sévère défaite des républicains au Congrès lors de ces élections dans moins de 50 jours, a d'ailleurs accusé mardi Pékin de tenter de le fragiliser politiquement.

De son côté, la livre britannique touchait de nouveaux plus hauts depuis deux mois face au dollar et à l'euro (à 1,3298 dollar à 12H30 GMT et à 88,48 pence pour un euro à 11H20 GMT), après ceux atteints la veille, dopée par les ventes au détail.

Celles-ci ont progressé de 0,3% sur un mois en août, alors que les analystes s'attendaient à un repli de 0,2%.

"Sans l'incertitude politique, la Banque d'Angleterre aurait probablement accéléré la cadence de son resserrement" monétaire, contribuant à la hausse de la livre, ont souligné les analystes de Rabobank.

La devise reste en effet suspendue aux évolutions des négociations tendues sur le Brexit, alors que se tient un sommet informel à Salzbourg en Autriche.

Le président du Conseil européen Donald Tusk a salué mercredi une "évolution positive" du Royaume-Uni dans les négociations, mais il a estimé jeudi que la proposition de May sur la coopération économique "ne fonctionnera pas".

"Malgré le discours sans concessions de Theresa May et de ses pairs (...), il y a des signes qu'un accord pourrait toujours être trouvé, Donald Tusk ayant annoncé un sommet spécial de deux jours consacré au Brexit en novembre", a souligné Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.205,80 dollars, contre 1.204,04 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8455 yuans pour un dollar contre 6,8483 la veille vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.419,32 dollars, contre 6.423.81 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi 14H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1750 1,1673 EUR/JPY 131,77 131,06 EUR/CHF 1,1215 1,1289 EUR/GBP 0,8858 0,8880 USD/JPY 112,14 112,28 USD/CHF 0,9607 0,9672 GBP/USD 1,3267 1,3144

afp/jh