Devises : le $ gagne +1,3% sur la semaine, redevient refuge ?

07/02/2020 | 19:38

Les taux longs US ont beau se détendre sensiblement (-6Pts sur les T-Bonds 2030 vers 1,585% contre seulement -2Pts sur les Bunds), rien ne semble pouvoir enrayer la progression du Dollar qui passe le cap des 1,0945 contre l'Euro, lequel semble glisser tout droit vers un retracement de son plancher des 1,0880 de l'automne dernier.



Le nombre élevé de créations d'emplois en janvier aux Etats Unis n'explique pas cette fermeté: ce serait le cas si le rendement des T-Bonds avait progressé... or le marché obligataire a réagi comme si le 'NFP' avait accru les chances de voir la FED réduire ses taux d'intérêt (ce qui aurait dû pénaliser le billet vert.

Son évolution ce vendredi constitue un paradoxe, à moins de ne se fier qu'à sa 'tendance' qui est et reste haussière, quel que soit le 'contexte'.



Le 'NFP' publié ce vendredi a recensé +225.000 embauches (40% de mieux que le consensus de +160/+165.000) : le secteur manufacturier a détruit 12.000 emplois (après -5.000 en décembre) mais le secteur de la construction en a généré +40.000 grâce aux conditions météo clémentes.



Le taux de chômage se dégrade légèrement à 3,6% (+0,1%) malgré la forte baisse du chômage 'hebdo' publié la veille. Les salaires horaires demeurent sages, à +0,2% (soit +3,1% en rythme annuel).



Les chiffres de créations d'emplois de décembre et novembre n'ont été que faiblement revus à la hausse (+2.000 et +5.000 respectivement), le rythme de créations d'emplois sur la période octobre/janvier s'établit à +210.000, sur 6 mois, la moyenne tombe à +200.000.



Un autre aspect doit être pris en considération: le Dollar a peut-être joué un rôle de 'refuge' alors qu'une épidémie de grippe aviaire assez virulente (peu médiatisée pour l'instant) vient de se déclarer dans le centre de la Chine.

Pas moins de 45 millions de personnes viennent d'être mises en quarantaine dans la région de Tianjian/Jiangxi (à 150Km de Pékin), plus 44 millions de personnes dans le Liaoning... ce qui peut sembler inquiétant.



Mais au même moment, les autorités chinoises ont demandé jeudi aux entreprises basées en dehors de la province du Hubei de reprendre normalement leurs activités, tout en continuant à lutter contre la pandémie.





