Devises : le $ se raffermit, malgré forte baisse de rendement

04/03/2020 | 20:07

La volatilité sur le Forex retombe et le Dollar se redresse un peu face aux principales devises... et pour sa rémunération continue de baisser, et fortement même.

Le billet vert reprend 0,3% face à l'Euro vers 1,1140 et face au Yen (vers 1,075).

La devise japonaise vient de grimpe de 112,2 vers 107/$, il était temps de calmer le jeu... mais une nouvelle poussée haussière vers 105$ n'est pas à exclure si Wall Street rebaisse ultérieurement et si les 'carry-trade- se débouclent rapidement (réduction des leviers, notamment pour des achats de dette US).



Le rebond du Dollar pourraît être fragile car le rendement du '10 ans' US recule de -4,5Pts à 0,972%... mais les mouvements les plus spectaculaires s'observent sur les maturités courtes avec le '1 an' et ses -14Pts de base à 0,578% et surtout le '6 mois' avec -17Pts à 0,683% puis le '3 mois' avec -18Pts à 0,773%.



Les T-Bonds et T-Bills intègrent donc 2 baisses de taux supplémentaires d'ici fin avril (consensus de 100%), et de façon certaine, la fin du 1er semestre 2020 (également 100%).

Des taux 'zéro' sont même crédités d'une probabilité de 42% d'ici fin 2020.



Dans ces conditions, les chiffres du jour sont peu regardés et ont zéro influence sur le Dollar.

Pourtant, l'économie américain fait preuve d'une résilience assez singulière :l'indice 'ISM' de l'activité dans le secteur tertiaire (dit des 'services') aux Etats Unis ressort en forte hausse de 55,5 vers 57,3 alors qu'une légère baisse était anticipé à 55 (niveaux du mois de décembre) et prend à contre-pied les anticipations d'un ralentissement lié aux effets du coronavirus.



Une heure auparavant, l'indice PMI manufacturier US était ressorti conforme aux attentes à 49,4.

Le premier chiffre de l'après-midi (14H15) était également une bonne surprise : le secteur privé américain a généré +183.000 emplois le mois dernier, selon ADP, un nombre à comparer à une prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 170.000.



Il témoigne néanmoins d'une décélération par rapport aux 209.000 créations de postes enregistrées en janvier, chiffre d'ailleurs révisé en forte baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 291.000 (autrement dit, cela fait presque -110.000 en un mois).



Dans le détail, ADP précise que 11.000 nouveaux emplois ont été générés par le secteur de la production de biens, tandis que celui des prestations de services en a créé 172.000. Le gros des créations (133.000) provient en outre des grandes entreprises.



Les cambistes devraient être rassurés par la victoire de Joe Biden aux primaires du 'super tuesday'. Michael Bloomberg jette l'éponge, n'ayant remporté aucun état ni obtenu de délégués malgré près de 1Md$ dépensés... et il apporte son soutien à Joe Biden.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.