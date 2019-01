Devises: le yen poursuit son ascension face au dollar et à l'euro

Paris (awp/afp) - Le yen continuait jeudi à s'apprécier par rapport au dollar et à l'euro, dans un contexte d'incertitudes propice aux valeurs refuge comme l'or et la monnaie japonaise.

Vers 07H15 GMT (08h15 HEC), cette dernière s'échangeait à 107,13 yens pour un dollar, contre 108,88 yens pour un dollar mercredi vers 22H00 GMT.

La devise européenne reculait également, à 121,82 yens pour un euro contre 123,55 yens la veille au soir.

Par ailleurs, la monnaie européenne progressait légèrement face au dollar, à 1,1370 dollar pour un euro contre 1,1344 mercredi.

"Si vous embrassez l'idée d'un ralentissement économique américain, et d'une Fed (la Banque centrale américaine, ndlr) qui va finir par baisser ses taux plutôt que de continuer à les augmenter, alors le yen est probablement la devise qu'il vous faut", a expliqué mercredi Kit Juckes (Société Générale) pour justifier le regain de popularité de la devise japonaise.

Au-delà d'un simple essoufflement américain, les courtiers s'inquiètent d'une éventuelle baisse de la croissance mondiale.

Des préoccupations alimentées mercredi par l'indice indépendant Caixin, selon lequel l'activité manufacturière chinoise s'est dégradée fin 2018, notamment du fait d'une décrue des nouvelles commandes - d'où un marché "très demandeur" de yen, a estimé auprès de Bloomberg David Forrester, un analyste de Crédit Agricole

En ce début d'année, le dollar semble toujours pénalisé par le "shutdown", la paralysie partielle des administrations fédérales aux États-Unis, due au blocage autour du budget américain.

Lors d'une réunion à la Maison Blanche mercredi, Donald Trump s'est montré inflexible sur le mur qu'il veut édifier à la frontière avec le Mexique, ses adversaires démocrates réaffirmant leur refus catégorique de le financer.

Autre facteur d'anxiété pour les courtiers: la révision à la baisse des prévisions de résultats d'Apple pour le premier trimestre.

Le géant à la pomme a annoncé mercredi juste après la clôture de Wall Street qu'il revoyait à la baisse ses prévisions de résultats pour le premier trimestre 2019, à cause notamment du ralentissement de la croissance en Chine.

"Le fait que (le patron d'Apple) Tim Cook et son entreprise épinglent la Chine pour justifier le ralentissement de la perspective a touché un point sensible sur lequel les courtiers et les investisseurs alertaient déjà", a commenté Greg McKenna, un analyste de McKenna Macro cité par Bloomberg.

Parmi les autres devises, la livre sterling baissait jeudi face à l'euro (à 90,49 pence contre 89,97 pence pour un euro mercredi) et au dollar (1,2566 dollar pour une livre contre 1,2607 la veille au soir).

Le franc suisse se renforçait lui face à l'euro (1,1205 franc pour un euro contre 1,1231) et au dollar (0,9856 franc pour un dollar contre 0,9901 mercredi).

Tendance inverse pour la monnaie chinoise, qui s'est dépréciée par rapport à la devise américaine (6,8738 yuans pour un dollar contre 6,8620 yuans la veille à 15H30 GMT).

Aussi prisée que le yen en période d'incertitude, l'once d'or valait 1.291,35 dollars contre 1.284,60 mercredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.849,94 dollars contre 3.884,98, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi 07H15 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1370 1,1344 EUR/JPY 121,82 123,55 EUR/CHF 1,1205 1,1231 EUR/GBP 0,9049 0,8997 USD/JPY 107,13 108,88 USD/CHF 0,9856 0,9901 GBP/USD 1,2566 1,2607

