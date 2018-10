Devises: marché des changes incertain, l'euro se redresse un peu face au dollar

Paris (awp/afp) - L'euro, toujours lesté par le Brexit et le budget italien, profitait vendredi d'une incertitude qui se généralise pour se reprendre un peu face au dollar alors que la croissance chinoise a atteint au 3e trimestre son moins bon niveau depuis neuf ans.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,1460 dollar contre 1,1453 jeudi soir vers 21H00 GMT, ce qui lui permettait d'espérer enrayer avant le week-end plusieurs jours de chute.

La monnaie unique reste fragilisée par l'absence d'avancées dans les négociations sur le Brexit, selon Greg Anderson de BMO, et les critiques de responsables européens à l'encontre du budget italien.

La période de transition post-Brexit sera "probablement" prolongée au-delà de fin décembre 2020, afin de donner plus de temps à Londres et Bruxelles pour négocier les termes de leur future relation, a estimé jeudi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Jeudi après-midi, l'euro n'a pas bien accueilli les commentaires de responsables européens sur le projet de budget italien. La Commission a, dans une lettre adressée à Rome, dénoncé un dérapage budgétaire "sans précédent dans l'histoire du Pacte de stabilité et de croissance" et réclamé des "clarifications".

Aux États-Unis, on constate un revirement de tendance sur les marchés après une vague d'optimisme qui n'aura pas duré "plus de 48 heures", selon Michael Hewson, de CMC Markets.

"C'est un lointain souvenir, poursuit l'analyste. Le marché américain a été rattrapé par le déclin en Asie et en Europe hier. L'inquiétude suscitée par la hausse des taux, la détérioration des perspectives économiques et la montée des tensions géopolitiques a entraîné la chute des marchés".

Le marché "doit jongler avec tout un tas de facteurs en ce moment", a reconnu Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

Le dernier événement en date est l'annulation par le secrétaire américain au Trésor de sa participation au forum économique de Ryad, dans un contexte de tensions internationales autour de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

"On redoute également de plus en plus que la Réserve fédérale soit sur le point de commettre une grave erreur de politique en cherchant à normaliser la politique monétaire pour se préparer à la prochaine crise. Le souci, en s'empressant de faire cela, c'est que cela crée des problèmes dans d'autres parties de l'économie mondiale et cela commence à provoquer une réaction en chaîne qui menace de lui revenir à la figure", a ajouté Michael Hewson avant de souligner d'autres craintes.

Par ailleurs, l'annonce vendredi d'un coup d'arrêt de la croissance chinoise au troisième trimestre a contribué à assombrir l'humeur.

Le dollar se tassait par rapport au yuan chinois. Il fallait compter 6,9365 yuans pour un dollar vendredi matin, contre 6,9376 yuans jeudi soir.

Le dollar montait face au yen à 112,49 yens contre 112,21 yens jeudi soir.

La devise européenne montait également face à la monnaie nipponne à 128,92 yens contre 128,51 yens jeudi à 21H00 GMT.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1424 franc suisse pour un euro contre 1,1403 jeudi et également face au dollar, à 0,9969 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9957 jeudi soir.

L'once d'or valait 1.228,56 dollars, contre 1.225,80 dollars jeudi à 21H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.375,14 dollars, contre 6.392,22 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi 06H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1460 1,1453 EUR/JPY 128,92 128,51 EUR/CHF 1,1424 1,1403 EUR/GBP 0,8798 0,8798 USD/JPY 112,49 112,21 USD/CHF 0,9969 0,9957 GBP/USD 1,3025 1,3018

afp/jh