Devises : stabilisation de la parité euro/dollar

26/06/2019 | 12:53

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tassait symboliquement de 0,06% à 1,1361 dollar. Reste que que depuis le plus bas voisin de 1,11 dollar touché fin mai, la principale devise d'Europe a repris plus de 2%.



En revanche, l'euro prend ce midi 0,43% à 122,34 yens.



Plusieurs statistiques américaines ont déçu ces derniers jours, notamment l'indice de confiance du consommateur que le Conference Board a publié hier au titre du mois de juin. Ce qui intervient parallèlement à la prise de position accommodante annoncée auparavant par la Fed.



'Un attentisme, empreint de prudence, se met en place', commente la Banque Postale 'De fait, c'est vendredi et samedi prochains que se tiendra à Osaka le Sommet du G20, au cours duquel les Présidents Trump et Xi doivent se rencontrer ? Comment les relations sino-américaines vont-elles évoluer ? Avec quelles conséquences sur l'économie mondiale ? Une économie mondiale, dont on scrute les pulsations : est-elle vraiment en train de ralentir ? Si oui, avec quelle ampleur ? Dans ce cas, que vont faire les banques centrales et d'abord la Fed, qui réunira son comité de politique monétaire le 31 juillet (en n'oubliant pas le Conseil des gouverneurs de la BCE, le 25 du même mois) ?', s'interrogent les spécialistes.



A surveiller cet après-midi sur l'agenda statistique américain : notamment les commandes de biens durables, attendus stables.



EG





