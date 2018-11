Face au dollar, l'euro progresse et la livre britannique bondit

Londres (awp/afp) - L'euro progressait légèrement face au dollar jeudi, tandis que la livre britannique grimpait fortement, aidée par le projet d'accord sur les liens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit.

Vers 15H00 GMT (16H00 à Paris), l'euro valait 1,1404 dollar, contre 1,1384 jeudi à 22H00 GMT.

L'UE et le Royaume-Uni ont conclu un projet d'accord sur leurs liens post-Brexit, sous la forme d'une "déclaration politique" devant encore être validée lors d'un sommet spécial dimanche, a annoncé jeudi le président du Conseil européen Donald Tusk, faisant aussitôt bondir la livre britannique.

Celle-ci a pris 1% face au dollar, atteignant 1,2927 dollar pour une livre vers 10H30 GMT, contre 1,2778 mercredi soir.

Ce projet d'accord "est le progrès le plus concret de la semaine et la livre a bondi sur l'espoir que l'UE finisse par présenter le texte dimanche", a commenté David Lamb, analyste pour Fexco.

Signe de l'incertitude et de la sensibilité de la devise britannique aux événements concernant le Brexit, celle-ci a durant quelques secondes temporairement effacé ses gains, après qu'il a été annoncé que les questions concernant Gibraltar et la pêche "doivent encore être résolues".

L'enclave britannique située dans le sud de l'Espagne dont Madrid revendique la souveraineté, et les droits de pêche dans les eaux britanniques pour les pêcheurs de France, Espagne, Portugal, Pays-Bas et Danemark, font partie des plus épineuses questions à régler.

L'euro, de son côté, progressait également face au dollar dans un marché quelque peu déserté avec le jour férié aux Etats-Unis pour Thanksgiving. Vendredi, c'est au Japon qu'ils seront fermés, en raison de la fête du travail.

La monnaie unique a peu réagi à la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui "confirme les plans de normalisation, nonobstant les risques de ralentissement", selon les analystes de Capital Economics.

Les hausses de taux d'intérêt, synonyme de resserrement monétaire, rendent la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

Concernant le dollar, des interrogations ont justement surgi ces derniers jours sur un possible ralentissement de la politique de resserrement monétaire engagée par la Réserve fédérale américaine, à partir de l'an prochain.

Mercredi, les commandes industrielles de biens durables aux États-Unis se sont inscrites en forte baisse en octobre, avec -4,4% alors que les analystes tablaient sur un recul de 2,6%.

"Plus important, l'investissement a baissé pour le troisième mois d'affilée. C'est peut-être la preuve qu'un ralentissement de l'économie mondiale et que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine découragent les entreprises d'investir", a souligné Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Vers 15H00 GMT, le dollar valait 112,93 yens jeudi, contre 113,06 mercredi soir.

L'euro stagnait face au yen à 128,80 yens pour un euro jeudi, contre 128,76 mercredi.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1344 franc suisse pour un euro jeudi, contre 1,1322 mercredi, et stagnait par rapport au billet vert à 0,9947 franc suisse pour un dollar contre 0,9949 mercredi.

La monnaie chinoise valait 6,9325 yuans pour un dollar, contre 6,9270 mercredi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.228,04 dollars, contre 1.226,05 dollars mercredi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.451,33 dollars, contre 4.450,42 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1404 1,1384

EUR/JPY 128,80 128,76

EUR/CHF 1,1344 1,1322

EUR/GBP 0,8955 0,8909

USD/JPY 112,93 113,06

USD/CHF 0,9947 0,9949

GBP/USD 1,2880 1,2778

afp/rp