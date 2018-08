L'accord entre Mexico et Washington pèse sur le dollar, profite au peso mexicain

New York (awp/afp) - L'officialisation lundi d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique après plusieurs mois d'incertitudes pesait sur le dollar en relançant l'appétit pour les actifs jugés plus risqués, et profitait au peso mexicain.

Vers 16H00 GMT (18H00 HEC), l'indice représentant le dollar face à un panier composé des principales devises reculait de 0,37% par rapport à vendredi à 21H00 GMT.

Le billet vert s'affaiblissait face au peso mexicain, s'échangeant à 18,69 pesos contre 18,91 pesos vendredi.

La devise américaine perdait aussi du terrain face à la monnaie unique européenne qui s'échangeait à 1,1674 dollar contre 1,1622 à la précédente clôture.

Le billet vert reculait également un peu face à la monnaie nipponne à 111,09 yens contre 111,24 yens avant le week-end.

L'euro montait quant à lui face au yen japonais à 129,69 yens contre 129,29 vendredi soir.

Le dollar a commencé à perdre de la vigueur en début de séance new-yorkaise alors que se précisaient les informations sur la conclusion imminente d'un accord entre les Etats-Unis et le Mexique.

Les échanges étaient jusqu'alors restés plutôt stables, les cambistes de Londres étant majoritairement absents pour cause de jour férié au Royaume-Uni.

Le président américain Donald Trump a finalement personnellement annoncé vers 15H15 GMT depuis le Bureau Ovale que les deux pays avaient conclu "un très bon accord" commercial.

Cette nouvelle "lève une partie des incertitudes sur le front du commerce qui minent le marché depuis plusieurs mois", a souligné Mazzen Issa de TD Securities. Les cambistes en ont profité selon lui pour réduire leurs paris sur le dollar, qui a beaucoup profité récemment de son statut de valeur refuge en période de flottement.

Cette décision a parallèlement renouvelé leur intérêt pour le peso mexicain et dans une moindre mesure pour le dollar canadien, en partie affectés ces derniers mois par l'absence d'avancées dans les négociations autour de l'Aléna.

Dans ce contexte la hausse de la devise européenne était surtout la conséquence de l'affaiblissement du dollar selon M. Issa.

Le billet vert avait déjà été lesté vendredi par les propos du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui s'est contenté lors d'un discours à un symposium de banquiers centraux à Jackson Hole de réaffirmer son soutien à la trajectoire actuelle d'une hausse graduelle des taux.

Si les hausses des taux rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, l'effet s'estompe quand celles-ci sont anticipées par les investisseurs.

La tendance n'est cependant pas vraiment à une hausse durable pour l'euro qui fait face au risque italien.

Outre sa dette (130% du PIB) et ses banques fragiles, l'Italie menace depuis plusieurs jours l'Union européenne de représailles, essentiellement sur le plan de sa contribution au budget communautaire, en raison de désaccords avec Bruxelles sur le sort de migrants bloqués sur un navire italien.

Vers 16H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.209,08 dollars contre 1.205,90 dollars vendredi soir.

La monnaie chinoise a terminé à 6,8156 yuans pour un dollar contre 6,8105 yuans vendredi.

Le bitcoin valait 6.734,43 dollars contre 6.611,44 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi 16H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1674 1,1622 EUR/JPY 129,69 129,29 EUR/CHF 1,1443 1,1425 EUR/GBP 0,9059 0,9045 USD/JPY 111,09 111,24 USD/CHF 0,9802 0,9835 GBP/USD 1,2886 1,2846

afp/jh