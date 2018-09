L'euro accuse le coup après l'annonce du déficit italien

Paris (awp/afp) - L'euro commençait à accuser le coup vendredi face au dollar, après l'annonce d'un déficit à 2,4% du PIB en Italie pour les trois prochaines années.

Vers 06h30 GMT (08h30 à Paris), la monnaie unique valait ainsi 1,1625 dollar, contre 1,1641 dollar jeudi soir.

Après avoir déjà digéré l'annonce du relèvement des taux directeurs américains décidé par la Réserve fédérale américaine, l'euro fait désormais face à un risque intérieur puisque les décisions de la coalition populiste à Rome augurent de nouvelles tensions avec la Commission européenne et sur les marchés financiers.

Le déficit italien annoncé est en effet très au-dessus de 0,8%, un chiffre sur lequel s'était engagé le précédent gouvernement de centre gauche alors que Bruxelles demandait à Rome de le maintenir au plus bas et de réduire sa dette publique qui représente quelque 131% du PIB, le ratio le plus élevé en zone euro après la Grèce.

"Nous sommes satisfaits, c'est le budget du changement", ont pourtant triomphé jeudi soir les dirigeants des deux partis de la coalition, les vice-premiers ministres Matteo Salvini et Luigi Di Maio, dans une déclaration commune.

"Impôts ramenés à 15% pour plus d'un million de travailleurs italiens, droit à la pension pour au moins 400.000 personnes et autant de postes de travail à disposition de nos jeunes" grâce à la révision de la loi sur le départ en retraite et "aucune augmentation de la TVA. Pleinement satisfait des objectifs atteints", s'est félicité M. Salvini, le patron de la Ligue.

"Nous avons rapporté à la maison le budget du peuple qui pour la première fois dans l'histoire de ce pays annule la pauvreté grâce au revenu de citoyenneté, pour lequel sont prévus 10 milliards d'euros", a détaillé pour sa part M. Di Maio.

"Nous expliquerons aux marchés qu'il y aura tellement d'investissements en plus et que nous pourrons ainsi faire croître l'économie comme nous le voulons", a-t-il ajouté.

Jack Allen, analyste à Capital Economics, jugeait pourtant dès jeudi soir "peu probable" que la Commission européenne accepte ce projet de budget.

La monnaie unique était également légèrement moins forte par rapport à la livre, à un euro contre 88,94 pence contre 89,01 pence la veille.

Le dollar, lui, est porté par une économie américaine vigoureuse, et alors que doivent tomber vendredi les chiffres des dépenses et revenus des individus, respectivement attendus à +0,4% et +0,3%. Le billet vert est ainsi en hausse face au yen à 113,41 yens contre 113,38 yens jeudi soir.

"Le Président Trump a lancé le sprint des élections de mi-mandat en s'engageant dans la voie des échanges commerciaux mais les marchés ont gardé le calme dans ce climat de guerre commerciale", expliquait la banque Mizuho à ses clients, assurant que le dollar pourrait atteindre 114,5 yens. "En ce moment, l'envie de prendre des risques est bonne".

Le dollar restait également stable face à la livre, à 1,3071 dollar vendredi matin contre 1,3079 dollar la veille.

Vers 06H30 GMT, l'once d'or valait 1.181,96 dollars, contre 1.182,85 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8860 yuans pour un dollar, contre 6,8903 yuans pour un dollar jeudi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.732,48 dollars, contre 6.694,08 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

