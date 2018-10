L'euro, affecté par l'Italie, baisse face au dollar, le real brésilien grimpe

New York (awp/afp) - L'euro est descendu lundi à son plus bas niveau depuis août face au dollar, toujours pénalisé par les craintes autour du budget italien, tandis que le réal brésilien a grimpé après le bon score du candidat d'extrême droite au premier tour de la présidentielle.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1489 dollar contre 1,1524 dollar vendredi vers 21H00 GMT. Vers 13H10 GMT, elle est tombée à 1,1460 dollar, son plus bas niveau depuis mi-août.

"Les marchés s'inquiètent de plus en plus de la fragilité des finances italiennes, qui a conduit à une nette hausse des taux d'emprunt pour Rome", a relevé Joe Manimbo de Western Union.

Le vice-Premier ministre italien et chef de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini a prévenu que son gouvernement ne ferait pas marche arrière sur son projet de budget, prévoyant une aggravation du déficit, à 2,4% du PIB l'an prochain.

"L'euro n'a pas été aidé non plus par le fait que la production industrielle allemande a baissé contre toute attente de 0,3% en août", a ajouté Fawad Razaqzada de Forex.com.

Alors que le marché obligataire était fermé lundi aux Etats-Unis pour cause de jour semi-férié (Colombus day), le dollar continuait de son côté à profiter de la brusque hausse des taux d'emprunt aux Etats-Unis observée la semaine dernière.

Après un rapport contrasté sur l'emploi américain, montrant notamment vendredi que le taux de chômage était tombé en septembre à son plus bas niveau en 48 ans et que la hausse des salaires ne s'était pas accélérée, les investisseurs surveilleront les indicateurs, mercredi et jeudi, sur les prix à la production et à la consommation en septembre. Ils y chercheront tout indice sur la direction à venir de la politique monétaire américaine.

Du côté des devises des pays émergents, le réal brésilien a atteint lundi un plus haut depuis deux mois face au dollar, après le premier tour de l'élection présidentielle qui a placé le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro largement en tête.

Vers 19H00 GMT, un dollar valait 3,7569 réais contre 3,8389 réais vendredi soir. Une heure et demi plus tôt, le billet vert avait atteint le niveau de 3,7122 réais pour un dollar, son plus bas depuis début août.

Le programme économique très libéral de Jair Bolsonaro a fait de lui le favori des marchés, face à son adversaire de gauche, Fernando Haddad.

Vers 19H00 GMT, la devise européenne baissait fortement face au yen, à 129,82 yens pour un euro contre 131,00 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le dollar était également en baisse face à la devise nippone, à 113,00 yens pour un dollar contre 113,72 yens vendredi soir.

Le franc suisse était en hausse face à l'euro, à 1,1405 franc suisse pour un euro contre 1,1437 franc suisse vendredi. Il était en revanche en baisse face au dollar, à 0,9927 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9920 franc suisse vendredi.

L'once d'or valait 1.186,97 dollars, contre 1.202,95 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Après une semaine fériée en Chine où le yuan ne s'échangeait pas, la devise chinoise est repartie nettement à la baisse face au dollar, terminant à 6,9307 yuans pour un dollar, contre 6,8689 yuans il y a dix jours.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.613,44 dollars, contre 6.539,04 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1489 1,1524

EUR/JPY 129,82 131,00

EUR/CHF 1,1405 1,1437

EUR/GBP 0,8777 0,8779

USD/JPY 113,00 113,72

USD/CHF 0,9927 0,9920

GBP/USD 1,3090 1,3120

