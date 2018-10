L'euro au plus bas depuis deux mois face au dollar après des indicateurs

Londres (awp/afp) - L'euro a touché mercredi un plus bas depuis deux mois face au dollar, après avoir brusquement baissé à la publication d'indicateurs décevants concernant la production manufacturière en France et en Allemagne.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1413 dollar, après être tombé un quart d'heure plus tôt à 1,1407 dollar, son plus bas en deux mois. Mardi vers 21H00 GMT, la monnaie unique valait 1,1471 dollar.

"Le secteur manufacturier reste sous pression en France avec un indice (PMI) à 51,2 en octobre, un plus bas de deux ans, même si les services se sont mieux portés à 55,7, et l'indice manufacturier allemand qui s'est établi à 52,3, son plus bas niveau depuis mai 2016", a souligné Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

L'activité est considérée en expansion lorsque l'indice établi par le cabinet IHS Markit se situe au-dessus de la barre des 50 points et en contraction lorsqu'il est en dessous.

Ces chiffres "ont renforcé les inquiétudes à propos d'un ralentissement de l'économie européenne, à la veille d'une réunion de la BCE (Banque centrale européenne), où le président Mario Draghi ne manquera pas d'être questionné pour savoir où il voit les preuves d'une pression inflationniste qu'il a mentionnée récemment", a poursuivi M. Hewson.

La situation européenne diffère fortement de celle des Etats-Unis, où la Banque centrale est engagée dans un cycle de resserrement monétaire, pour ralentir une économie en surchauffe.

Depuis fin 2015, après presque dix ans de politique monétaire à taux quasi nuls pour soutenir une reprise poussive, la Fed a progressivement remonté ses taux d'intérêt au jour le jour pour atteindre actuellement entre 2% et 2,25%. D'autres relèvements sont attendus dans les prochains mois.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes.

Une fois n'est pas coutume, les analystes semblaient se désintéresser mercredi de l'Italie, alors que "l'euro a été remarquablement impassible" mardi face au rejet du budget italien par la Commission européenne, ont fait remarquer les analystes de Commerzbank.

Selon les règles européennes, l'Italie dispose dorénavant de trois semaines pour présenter un nouveau budget, mais Matteo Salvini, l'homme fort du gouvernement italien a annoncé qu'il ne retournerait "pas en arrière".

Enfin, "ce pourrait être un grand jour pour la livre" britannique, a souligné M. Hewson, évoquant la rencontre prévue mercredi entre la Première ministre Theresa May, menacée par un vote de défiance, et le Comité responsable de l'organisation interne des Conservateurs.

Vers 09H00 GMT, l'euro baissait face à la monnaie nippone à 128,36 yens pour un euro, contre 128,99 yens mardi à 21H00 GMT. La veille, la monnaie unique avait touché un plus bas en plus d'un mois à 128,21 yens.

Le dollar de son côté était stable face au yen à 112,45 yens pour un dollar, contre 112,44 yens mardi soir.

Le franc suisse était en hausse face à l'euro, à 1,1382 franc suisse pour un euro, contre 1,1412 mardi, et en baisse face au dollar à 0,9972 franc suisse pour un dollar, contre 0,9949 franc suisse mardi soir.

L'once d'or valait 1.231,20 dollars, contre 1.230,27 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9415 yuans pour un dollar mercredi matin, contre 6,9380 yuans mardi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.429,45 dollars, contre 6.390,78 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1413 1,1471

EUR/JPY 128,36 128,99

EUR/CHF 1,1382 1,1412

EUR/GBP 0,8827 0,8836

USD/JPY 112,45 112,44

USD/CHF 0,9972 0,9949

GBP/USD 1,2932 1,2983

ktr/js/jul