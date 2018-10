L'euro au plus bas depuis deux mois face au dollar après la BCE

New York (awp/afp) - L'euro est tombé à un nouveau plus bas en deux mois face au dollar jeudi, après celui atteint la veille, en réaction à une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et à un indicateur allemand.

Vers 19H00 GMT (21H00 HEC), l'euro valait 1,1357 dollar, après être tombé un peu plus tôt à 1,1356 dollar, son plus bas niveau en deux mois. La veille, la monnaie unique avait déjà atteint un plus bas en deux mois et s'échangeait contre 1,1392 dollar vers 21H00 GMT.

La Banque centrale européenne a confirmé jeudi sa stratégie de durcissement monétaire progressif, comme cela était attendu, et a maintenu ses taux au plus bas.

Selon Neil Wilson, analyste pour Markets.com, le ton de Mario Draghi, le président de l'institution qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse, était plutôt "prudent" et indiquait "subtilement" que la BCE était prête à repousser son relèvement des taux, prévu pour l'été 2019, lors de la prochaine réunion si cela s'avérait nécessaire.

La monnaie unique "a perdu quelque peu de son attrait en tant que valeur refuge étant donné les récentes nouvelles économiques décevantes", avaient souligné plus tôt dans la journée les analystes de MUFG, évoquant notamment les indices PMI pour octobre, parus la veille et qui se sont établis pour la plupart en dessous des attentes du marché.

Jeudi, c'est le moral des entrepreneurs allemands qui a été annoncé en baisse pour octobre, à 102,8 points contre 103,7 points le mois précédent. Les analystes tablaient sur 103,2.

Pourtant, au début de la conférence de presse de M. Draghi, l'euro avait légèrement accentué ses gains face au dollar alors que le président de la BCE continuait de juger "globalement équilibrés" les risques pesant sur la conjoncture en zone euro, malgré la montée des incertitudes et des indicateurs "plus faibles qu'attendu".

Le patron de la BCE a voulu afficher sa sérénité face "au protectionnisme, aux fragilités des marchés émergents et à la volatilité des marchés financiers", s'abstenant même de mentionner le conflit sur le budget italien parmi ces sources d'"incertitude".

"Il ne semble pas beaucoup plus inquiet que cela" à propos de l'Italie, a ainsi souligné Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Le dollar, considéré comme une valeur refuge, demeurait de son côté solide dans un contexte d'incertitudes mondiales, a noté Joe Manimbo de Western Union.

Vers 19H00 GMT, l'euro s'appréciait légèrement face à la monnaie nippone à 127,88 yens, au même niveau que mercredi à 21H00 GMT.

Le dollar montait face au yen à 112,60 yens, contre 112,26 yens mercredi soir.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1367 franc suisse pour un euro, le même que mercredi soir, et baissait face au dollar, à 1,0009 franc suisse pour un dollar, contre 0,9979 franc suisse mercredi soir.

L'once d'or valait 1.229,19 dollars, contre 1.233,75 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise a fini à 6,9489 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,9441 yuans mercredi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.411,46 dollars, contre 6.425,61 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1357 1,1392

EUR/JPY 127,88 127,88

EUR/CHF 1,1367 1,1367

EUR/GBP 0,8873 0,8844

USD/JPY 112,60 112,26

USD/CHF 1,0009 0,9979

GBP/USD 1,2799 1,2881

