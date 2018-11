L'euro au plus bas depuis plus d'un an face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro est tombé lundi à un plus bas depuis fin juin 2017 face au dollar, pénalisé par les incertitudes autour du Brexit et par le conflit entre la Commission européenne et le gouvernement italien.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie européenne valait 1,1257 dollar, contre 1,1336 vendredi vers 22H00 GMT. Vers 08H20 GMT, elle est tombée à 1,1240 dollar, son plus bas depuis fin juin 2017.

Kit Juckes, analyste pour Société Générale, expliquait ce mouvement par "le retour des craintes que le gouvernement britannique échoue à trouver un accord sur le Brexit", plus que par une nouvelle information négative pour l'euro.

Vendredi, Jo Johnson, secrétaire d'état britannique aux Transports et frère de l'ex-chef de la diplomatie Boris Johnson, a démissionné du gouvernement en raison d'un désaccord avec le projet de la Première ministre pour parvenir à un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 29 mars 2019.

Theresa May fait en même temps face à l'opposition du parti nord-irlandais DUP, indispensable à sa majorité absolue au Parlement.

Lundi, la livre britannique baissait nettement face au dollar, s'échangeant pour 1,2845 dollar vers 10H00 GMT contre 1,2972 dollar vendredi soir. Elle baissait également, mais plus modestement, face à l'euro.

Contrairement à M. Juckes, plusieurs autres analystes mentionnaient également l'Italie comme facteur d'incertitude pesant sur l'euro.

Alors que le gouvernement italien a jusqu'à mardi pour envoyer un nouveau projet de budget à la Commission européenne, "il est peu probable que des révisions soient faites et nous allons sûrement assister à une escalade entre l'UE et l'Italie plus tard dans le mois", a expliqué Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Si l'Italie refuse de se conformer aux demandes de la Commission, elle s'expose à des sanctions financières.

"De plus, le flux d'indicateurs européens ne suggère pas que la Banque centrale européenne sera en bonne position pour relever ses taux d'intérêt l'année prochaine", a souligné Neil Wilson, analyste pour Markets.com, alors que l'institution avait précédemment ouvert la porte à une future hausse à la fin de l'été prochain.

Une hausse du taux d'intérêt rend l'euro plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

L'euro a néanmoins pu compter sur la production industrielle italienne, qui a baissé de 0,2% en septembre sur un mois, alors que les analystes tablaient sur -0,5%. En août, elle avait progressé de 1,7%.

Parmi les autres devises, le dollar gagnait légèrement du terrain face au yen, à 113,93 yens lundi vers 10H00 GMT contre 113,83 vendredi soir. Vers 06H45 GMT, il est monté jusqu'à 114,21 yens, son plus haut niveau depuis un peu plus d'un mois.

La monnaie japonaise montait face à l'euro, à 128,26 yens lundi, contre 128,99 vendredi.

Le franc suisse montait également face à l'euro à 1,1363 franc suisse pour un euro lundi, contre 1,1396 vendredi soir. En revanche, la devise était en baisse face au billet vert à 1,0094 franc suisse pour un dollar contre 1,0056 vendredi.

L'once d'or valait 1.207,36 dollars, contre 1.209,85 dollars vendredi à 22H00 GMT. Vers 07H55 GMT, elle est tombée à 1.203,99 dollars, au plus bas depuis un mois.

La monnaie chinoise valait 6,9667 yuans pour un dollar lundi contre 6,9568 yuans vendredi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.359,64 dollars, contre 6.326,20 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1257 1,1336

EUR/JPY 128,26 128,99

EUR/CHF 1,1363 1,1396

EUR/GBP 0,8763 0,8737

USD/JPY 113,93 113,83

USD/CHF 1,0094 1,0056

GBP/USD 1,2845 1,2972

ktr/js/jul