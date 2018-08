L'euro baissait face à un dollar renforcé avant le discours du président de la

Fed

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait jeudi face à un dollar renforcé par la publication du compte-rendu d'une réunion de la banque centrale américaine qui devrait "bientôt" relever ses taux et à la veille du discours de son président Jerome Powell.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1555 dollar, contre 1,1597 mercredi à 21H00 GMT.

La devise européenne baissait légèrement face au yen japonais à 128,12 yens contre 128,20 yens mercredi soir.

Le dollar progressait face au yen à 110,87 yens, contre 110,56 mercredi.

Après un début de semaine compliqué pour la devise américaine, le dollar se reprenait jeudi sur les marchés, notamment face à l'euro, soutenu par la Réserve fédérale américaine (Fed). La banque centrale y indique envisager "très bientôt" de relever ses taux d'intérêt vu la vive allure de la croissance des Etats-Unis.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Les critiques de Trump concernant la politique monétaire de la Fed avait pesé sur le dollar plus tôt dans la semaine.

"Il n'y a pas de catalyseur qui puisse légitimer une faiblesse du dollar en ce moment", estime Makoto Noji de SMBC Nikko Securities.

Dans son rapport, la Fed s'inquiétait toutefois de l'impact potentiellement négatif sur l'économie d'une escalade dans la guerre commerciale, notamment entre Washington et Pekin.

Les Etats-Unis ont frappé jeudi de nouvelles taxes douanières 16 milliards de dollars de produits chinois, déclenchant des représailles immédiates de Pékin, alors même que des pourparlers ont repris depuis mercredi pour enrayer la guerre commerciale entre les deux puissances.

Alors que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, doit s'exprimer vendredi à l'occasion du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, aux Etats-Unis, "le marché va rester attentif à tout commentaire sur la croissance, à toute indication sur le relèvement des taux", estime David de Garis de National Australia Bank.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.191,80 dollars, contre 1.195,83 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8710 yuans pour un dollar contre 6,8418 yuans mercredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.427,17 dollars, contre 6331,13 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1555 1,1597

EUR/JPY 128,12 128,20

EUR/CHF 1,1381 1,1401

EUR/GBP 0,8977 0,8981

USD/JPY 110,87 110,56

USD/CHF 0,9849 0,9831

GBP/USD 1,2873 1,2911

bur-cma/nas