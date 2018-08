L'euro baissait face au dollar quelques heures avant le discours du président

de la Fed

Tokyo (awp/afp) - L'euro, toujours faible, continuait de baisser vendredi face à un dollar en grande forme à quelques heures du discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), les investisseurs espérant une annonce d'une remontée des taux d'intérêt

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1570 dollar, contre 1,1540 jeudi à 21H00 GMT.

La devise européenne s'appréciait face au yen japonais à 128,89 yens contre 128,44 yens jeudi soir.

Le dollar progressait face au yen à 111,40 yens, contre 111,29 jeudi.

"Le dollar est très rentable et toujours aussi demandé sur les marchés qui attendent une nouvelle hausse des taux d'intérêt (en raison) d'une économie américaine solide", a estimé Masakazu Satou, analyste à Gaiame Online.

"Les investisseurs se concentrent sur le discours de (Jerome) Powell, qui devrait confirmer la politique monétaire de la Fed", a ajouté l'analyste.

Le président de la Fed doit s'exprimer au deuxième jour du symposium de Jackson Hole, grand rendez-vous annuel des économistes et banquiers centraux américains dans le Wyoming aux Etats-Unis.

Dans un compte-rendu de sa dernière réunion monétaire du 1er août, publié mercredi, la Fed avait déjà signalé clairement son intention de remonter les taux.

Une prochaine hausse de 0,25% se profile assurément, sans doute dès le prochain rendez-vous monétaire du 26 septembre. Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

De son côté, la monnaie unique européenne restait sous pression depuis la crise turque.

"L'euro a tendance à fluctuer, secoué par de nombreux paramètres politiques en Europe, comme la situation en Turquie et en Italie", selon l'analyste.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.188,28 dollars, contre 1.185,56 dollars jeudi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8842 yuans pour un dollar contre 6,8778 yuans jeudi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6519,00 dollars, contre 6418,67 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1570 1,1540

EUR/JPY 128,89 128,44

EUR/CHF 1,1401 1,1381

EUR/GBP 0,9022 0,9009

USD/JPY 111,40 111,29

USD/CHF 0,9854 0,9863

GBP/USD 1,2825 1,2811

