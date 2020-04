L'euro baisse encore face au dollar, handicapé par les conséquences de la

pandémie

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar vendredi, pour la cinquième séance d'affilée, pénalisé par les craintes autour de la solidité de la zone euro face à la pandémie de coronavirus et à quelques heures de données sur l'emploi aux Etats-Unis.

Vers 08H50 GMT (10H50 HEC), l'euro perdait 0,53% face au billet vert, à 1,0799 dollar. Sur la semaine, il perdait environ 3%.

La pandémie de Covid-19 "continue de mal tourner en Europe, en particulier en Italie et en Espagne", a souligné Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

Le nombre de cas confirmés ne cesse de grimper dans le monde. Il était au-delà du million jeudi soir, tandis que celui des décès dépasse désormais les 52.000, selon un comptage de l'AFP.

L'Europe est le continent le plus touché, mais les Etats-Unis sont en passe de devenir le nouvel épicentre avec un quart des cas enregistrés.

L'Italie a enregistré depuis le début de la pandémie près de 14.000 morts et l'Espagne totalise désormais 10.003 victimes du Covid-19, un funeste bilan multiplié par dix en seulement deux semaines.

"Malgré les signes d'un pic, la réponse politique en Europe reste moins impressionnante qu'ailleurs. Comme lors des crises précédentes, les autorités européennes tardent à trouver un consensus sur les politiques à mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes", a expliqué M. Halpenny.

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a d'ailleurs prévenu vendredi que la réunion des ministres des Finances de la zone euro de mardi prochain devrait aboutir à des "décisions" et ne pas en rester aux "palabres".

Il a aussi réitéré la proposition de la France de créer un nouveau fonds pour aider l'UE à relancer son économie à moyen et long terme.

Cette proposition ne fait pas l'unanimité dans une Europe divisée entre certains Etats qui souhaitent une solidarité plus forte au sein de l'UE et d'autres plus réticents à s'engager sur cette voie.

"Un soutien budgétaire inadéquat pour les pays très endettés ou des règles futures trop contraignantes comporteraient des risques existentiels tant pour l'UE que pour l'euro", a néanmoins averti Brian Martin, analyste pour ANZ.

Par ailleurs, les regards devraient être tournés à 12H30 GMT vers la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui risque d'être "historique", selon Connor Campbell, analyste pour Spreadex.

La veille, les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis ont révélé une hausse du nombre de demandes de 6,6 millions sur la semaine passée, un record.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

08H50 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0799 1,0964

EUR/JPY 116,93 117,49

EUR/CHF 1,0558 1,0590

EUR/GBP 0,8784 0,8862

USD/JPY 108,25 107,17

USD/CHF 0,9775 0,9660

GBP/USD 1,2303 1,2371

ktr/bp/sl