L'euro baisse face à un dollar sous pression mais soutenu par les tensions

commerciales

Londres (awp/afp) - L'euro baissait lundi face à un dollar qui bénéficiait des tensions commerciales, tout en restant sous pression après des propos de Donald Trump en fin de semaine dernière.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait pour 1,1704 dollar, contre 1,1724 dollar vendredi vers 21H00 GMT et contre 1,1642 dollar jeudi soir.

La devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 130,28 yens contre 130,63 yens vendredi soir.

Le dollar reculait aussi face au yen à 111,30 yens contre 111,41 yens vendredi soir.

"Le prix du dollar est influencé par des remarques de Donald Trump et étant donné sa nette préférence pour une monnaie plus faible, nous pourrions assister à une tendance baissière pour le billet vert", a ainsi expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

A l'inverse, les analystes de RaboBank ont estimé que la "demande de dollar continue d'être alimentée par des capitaux qui sortent des marchés émergents dans un contexte de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine". Ils jugent ainsi que le billet vert reste soutenu par le différentiel des taux d'intérêt avec d'autres devises.

Le dollar a commencé à dégringoler jeudi quand Donald Trump a justement ouvertement critiqué la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), une initiative rarissime de la part de l'exécutif face à une Banque centrale qui se targue de son indépendance.

De nouveaux commentaires vendredi accusant la Chine, l'Union européenne et d'autres pays de manipuler leur monnaie en baissant leur taux d'intérêt et déplorant que la force du dollar pèse sur la compétitivité des entreprises américaines ont affecté encore plus le dollar.

Et le billet vert s'est encore affaibli quand la chaîne d'informations financières CNBC a affirmé que le locataire de la Maison Blanche s'inquiétait de voir la Fed procéder d'ici à la fin de l'année à deux hausses de taux supplémentaires.

Lundi, la Chine a réfuté les accusations de manipulations monétaires et dit ne pas craindre la menace de droits de douane prohibitifs sur l'ensemble de ses exportations vers les Etats-Unis.

De son côté, le yen progressait face aux principales devises, porté par les spéculations selon lesquelles la Banque du Japon (BoJ) pourrait ajuster sa politique monétaire ce mois-ci.

"Selon des informations de presse, il y a des +discussions inhabituellement actives+ entre les membres de la Banque du Japon, avant la réunion du mardi de la semaine prochaine, sur un possible ajustement de la politique monétaire ultra-expansionniste", ont expliqué les analystes de Commerzbank.

La BoJ avait reconduit en juin sans surprise ses mesures d'assouplissement monétaire, sur fond de faiblesse continue de l'inflation qui plafonne sous 1% dans l'archipel, cinq ans après le lancement de sa politique monétaire ultra-accommodante qui a jusqu'à présent échoué.

L'orientation de la Banque centrale nippone détonne par rapport à la Fed et à la Banque centrale européenne (BCE) qui normalisent progressivement leurs politiques.

Cette dernière doit dévoiler jeudi sa dernière décision de politique monétaire, un événement auquel s'intéresseront particulièrement les cambistes.

Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.224,71 dollars, contre 1.232,00 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,7954 yuans pour un dollar, contre 6,7697 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 7.721,54 dollars, contre 7.351,06 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

-----------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1704 1,1724

EUR/JPY 130,28 130,63

EUR/CHF 1,1609 1,1630

EUR/GBP 0,8921 0,8925

USD/JPY 111,30 111,41

USD/CHF 0,9918 0,9923

GBP/USD 1,3120 1,3125

bur-ktr/js/bh