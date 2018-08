L'euro baisse face au dollar à quelques jours du symposium de Jackson Hole

Londres (awp/afp) - L'euro baissait lundi face au dollar dans un marché attentiste avant une réunion des banquiers centraux et alors que les tensions géopolitiques restent d'actualité.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1406 dollar, contre 1,1438 dollar vendredi à 21H00 GMT.

La devise européenne reculait face au yen japonais à 126,21 yens contre 126,40 yens vendredi soir.

Le dollar, lui, montait face au yen à 110,65 yens, contre 110,50 vendredi.

Le symposium de Jackson Hole, qui réunit économistes et banquiers centraux dans le Wyoming aux Etats-Unis, débutera jeudi, mais c'est vendredi que s'y exprimera Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Généralement, la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole représente l'occasion pour l'un d'entre eux de lancer un message, de préparer les marchés à une grande manoeuvre. Et pas seulement pour les Américains", a expliqué John Plassard de Mirabaud Securities.

Selon lui, les investisseurs pourraient ainsi en apprendre plus sur le calendrier de remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, alors que leur niveau ne devrait pas bouger avant la fin de l'été 2019, ou à propos de l'impact des tensions commerciales sur la politique monétaire américaine.

Une hausse des taux d'intérêt rend la devise concernée plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

Mercredi, les investisseurs découvriront également le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Ce document, particulièrement attendu habituellement, perdra néanmoins de sa saveur, éclipsé par l'imminence du symposium et par le fait que la réunion en question a eu lieu avant le début de la crise turque.

A ce propos, "avec le peu de données attendues aujourd'hui, les sujets phares des dernières semaines (la Turquie, la guerre commerciale, l'Italie, la Chine, etc) continueront à être scrutés de près", ont souligné les analystes de Société Générale.

"Les développements autour de la Turquie continuent d'engendrer de la volatilité alors que les tensions politiques avec les Etats-Unis, à propos du pasteur Brunson, ont alimenté une demande de dollar et limité la progression de l'euro", ont par ailleurs noté les analystes du courtier Sucden.

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi, lors d'un congrès de son parti, que la Turquie ne se "livrerait pas" aux Etats-Unis.

Jeudi, les États-Unis avaient menacé Ankara de sanctions supplémentaires, après le doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, si Washington n'obtenait pas la libération du pasteur Andrew Brunson.

Ce à quoi la Turquie a répondu vendredi qu'elle n'hésiterait pas à répliquer tout en refusant une nouvelle fois de lever l'assignation à résidence de M. Brunson, provoquant une nouvelle baisse de la livre turque.

Lundi vers 09H00 GMT, elle perdait plus de 1% face au dollar, par rapport à vendredi soir.

Les investisseurs attendaient également des nouvelles du front chinois, alors que de futurs pourparlers avec les Etats-Unis ont été annoncés la semaine dernière.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.188,76 dollars, contre 1.185,05 dollars vendredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8541 yuans pour un dollar contre 6,8775 yuans vendredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.445,66 dollars, contre 6.480,85 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1406 1,1438

EUR/JPY 126,21 126,40

EUR/CHF 1,1364 1,1386

EUR/GBP 0,8956 0,8972

USD/JPY 110,65 110,50

USD/CHF 0,9963 0,9958

GBP/USD 1,2736 1,2749

bur-ktr/js/esp