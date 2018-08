L'euro baisse face au dollar, apaisement des craintes sur la crise turque

Londres (awp/afp) - L'euro baissait mardi face au dollar, après des mauvais chiffres pour la zone euro, et alors que les craintes de contagion de la crise de la livre turque s'apaisent.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1385 dollar contre 1,1410 dollar lundi à 21h00 GMT.

La devise européenne se stabilisait face au yen à 126,31 yens contre 126,32 yens lundi soir.

Le dollar montait face au yen à 110,98 yens, contre 110,70 yens la veille.

"Le mouvement de panique engendré par la crise de la livre turque semble être passé et les choses commencent lentement à se calmer sur les marchés", ont expliqué les analystes de Commerzbank.

Ils ont néanmoins précisé qu'il était "probablement trop tôt pour mettre totalement fin à l'alerte", alors que le président Erdogan a annoncé que la Turquie allait "boycotter" les appareils électroniques américains.

Après avoir dégringolé pendant plusieurs séances, perdant plus de 25% de sa valeur face au dollar entre vendredi et lundi, la livre turque rebondissait mardi de plus de 5%.

Lundi, la banque centrale de Turquie a annoncé qu'elle prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour assurer la stabilité financière mais l'impact de cette annonce s'est estompé quelques heures plus tard lorsque le président Erdogan a accusé les États-Unis de vouloir "frapper dans le dos" la Turquie.

De plus, la banque centrale n'a pas fait mention des taux, au grand dam des milieux économiques qui attendent une hausse pour juguler l'inflation galopante qui a atteint près de 16% en juillet en glissement annuel.

Si la situation s'apaisait mardi, "la contagion aux marchés émergents montre des signes d'aggravation", a néanmoins jugé Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

La roupie indienne a atteint son niveau le plus bas mardi en milieu de séance à 70 roupies pour un dollar.

La veille, le gouvernement argentin a suspendu temporairement la vente quotidienne de dollars provenant de l'aide financière apportée par le Fonds monétaire international (FMI), pour enrayer la chute du peso qui touchait un nouveau plus bas historique face au dollar, malgré le relèvement par la banque centrale du taux directeur, de 40% à 45%.

"Les risques sont jusqu'à présent confinés aux pays ayant une balance commerciale largement déficitaire, de nombreux financements en dollars et des entreprises, principalement des banques, exposées à ces dettes", a néanmoins temporisé M. Wilson.

Alors que l'attention se détourne lentement de la Turquie, mardi "les investisseurs regarderont les données pour la zone euro et le Royaume-Uni", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

La production industrielle en zone euro a ainsi baissé de 0,7% en juin contre une hausse de 1,4% en mai et alors que les analystes tablaient sur -0,4%.

Plus tôt, la monnaie unique s'était brièvement appréciée face au dollar après la publication du PIB allemand au deuxième trimestre qui, à 0,5%, dépassait légèrement les attentes.

Au Royaume-Uni, le chômage a baissé à 4% en juin, son plus bas niveau depuis 1975.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.194,22 dollars, contre 1.193,51 dollars lundi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8868 yuans pour un dollar, après être tombée à 6,8980 yuans, son plus bas niveau depuis mai 2017. Lundi à 15H30, elle valait 6,8913 yuans.

Le bitcoin valait 6.027,20 dollars, contre 6.277,69 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1385 1,1410

EUR/JPY 126,31 126,32

EUR/CHF 1,1305 1,1332

EUR/GBP 0,8913 0,8937

USD/JPY 110,98 110,70

USD/CHF 0,9933 0,9934

GBP/USD 1,2769 1,2771

