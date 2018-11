L'euro baisse face au dollar après un indicateur décevant

Londres (awp/afp) - L'euro était en baisse face au dollar vendredi, après un indicateur décevant sur la croissance en zone euro et dans un marché somme toute calme.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1377 dollar, contre 1,1403 dollar jeudi à 22H00 GMT.

Les marchés étaient fermés jeudi aux États-Unis en raison de Thanksgiving et le sont aujourd'hui au Japon en raison de la fête du travail.

En légère hausse face au dollar pendant les échanges asiatiques, l'euro a brusquement reculé après la publication de l'indice PMI pour la zone euro.

Celui-ci, établi par le cabinet Markit, s'est inscrit à 52,4 points en novembre, son plus bas depuis quatre ans, alors que les analystes tablaient sur 53. Tant que l'indice est supérieur à 50, cela signifie que l'activité progresse.

"Le ralentissement de la croissance en zone euro et la confrontation continue entre l'Union européenne et l'Italie continuent d'inquiéter et pèsent toujours sur l'euro", avaient estimé plus tôt Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Mercredi, la Commission européenne a ouvert la voie à des sanctions financières contre Rome, après avoir de nouveau rejeté le projet de budget 2019 de la coalition populiste au pouvoir.

D'un autre côté, depuis la mi-novembre, "le dollar a perdu de son élan tandis que le marché a réduit ses attentes concernant les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine pour l'année prochaine", ont expliqué les analystes de MUFG.

La perspective de hausses des taux d'intérêt rend le dollar plus attractif pour les cambistes car elles rendent la devise plus rémunératrice.

Outre les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, les cambistes continuent de suivre de près les négociations sur le Brexit après l'annonce la veille d'un accord provisoire sur la relation entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni après sa sortie.

"La livre a significativement apprécié" cette nouvelle, ont souligné les analystes de Commerzbank alors que la devise britannique a gagné subitement 1% face au dollar.

Néanmoins, le processus est loin d'être terminé et l'accord de sortie conclu la semaine dernière, distinct de l'accord sur les liens post-Brexit, doit encore notamment passer devant le Parlement britannique.

Cette hausse de la livre la veille "illustre les espoirs du marché que la possibilité d'un Brexit ordonné persiste", ont poursuivi les analystes de Commerzbank, tandis que la livre baissait face au dollar vendredi.

Vers 10H00 GMT vendredi, le billet vert valait 112,81 yens, contre 112,95 yens jeudi à 22H00 GMT.

L'euro était en baisse face au yen à 128,34 yens pour un euro contre 128,81 yens jeudi soir.

Le franc suisse montait face à l'euro, à 1,1325 franc suisse pour un euro vendredi, contre 1,1345 jeudi, et se stabilisait par rapport au billet vert à 0,9954 franc suisse pour un dollar contre 0,9950 jeudi.

La monnaie chinoise baissait à 6,9455 yuans pour un dollar, contre 6,9320 jeudi vers 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.223,32 dollars, contre 1.227,45 dollars jeudi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.315,08 dollars, contre 4.427,83 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1377 1,1403

EUR/JPY 128,34 128,81

EUR/CHF 1,1325 1,1345

EUR/GBP 0,8853 0,8855

USD/JPY 112,81 112,95

USD/CHF 0,9954 0,9950

GBP/USD 1,2851 1,2877

ktr/pn/th