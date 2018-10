L'euro baisse face au dollar, dans un contexte incertain

Paris (awp/afp) - L'euro perdait du terrain face au dollar mardi, le marché surveillant de nombreux dossiers suscitant l'inquiétude, dont l'Arabie saoudite et le Brexit.

Vers 06H15 GMT (08H15 HEC), l'euro valait 1,1569 dollar contre 1,1579 dollar lundi vers 21H00 GMT.

"Parmi les préoccupations les plus immédiates figurent la tension entre l'Arabie saoudite et les États-Unis et les négociations sur le Brexit lors du sommet de l'UE", selon une note de Mizuho Bank. Le dollar devrait rester fort, précise la note.

La relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite s'est brusquement refroidie après la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Le président américain Donald Trump a suggéré que sa disparition "pourrait être le fait d'éléments incontrôlables" et a dépêché son secrétaire d'État Mike Pompeo à Ryad pour tenter de faire la lumière sur cette affaire.

Par ailleurs, l'Europe devrait une nouvelle fois rester dans le viseur des cambistes après l'échec du dernier cycle de négociations sur le Brexit.

Les dirigeants européens et britanniques ont dit lundi croire encore à un accord. Mais à la veille d'un sommet à Bruxelles, le président du Conseil européen Donald Tusk a estimé que le scénario d'une absence d'accord entre Londres et l'UE était "plus probable que jamais".

Parmi les autres devises, vers 06H15 GMT mardi, l'euro remontait face au yen, à 129,64 yens contre 129,42 yens lundi à 21H00 GMT.

Le dollar progressait aussi face à la monnaie nippone, à 112,06 yens contre 111,77 yens lundi soir.

Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,1447 franc suisse pour un euro contre 1,1432 lundi et suivait la même tendance face au dollar, à 0,9894 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9874 lundi soir.

L'once d'or valait 1226,16 dollar, contre 1227,25 dollar lundi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise cédait face au dollar, à 6,9239 yuans pour un dollar contre 6,9168 yuans lundi à 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6470,68 dollars, contre 6390,70 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi ------------------------------------ 06H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1569 1,1579 EUR/JPY 129,64 129,42 EUR/CHF 1,1447 1,1432 EUR/GBP 0,8799 0,8804 USD/JPY 112,06 111,77 USD/CHF 0,9894 0,9874 GBP/USD 1,3148 1,3152

afp/buc