L'euro baisse face au dollar dans un marché attentiste

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait lundi face au dollar dans un marché attentiste s'interrogeant toujours sur la Turquie alors que les relations entre Washington et Ankara continuent de se tendre.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1420 dollar, contre 1,1438 dollar vendredi à 21H00 GMT.

La devise européenne reculait face au yen japonais à 126,31 yens contre 126,40 yens vendredi soir.

Le dollar montait face au yen à 110,61 yens, contre 110,50 vendredi.

Les analystes restaient vigilants concernant la crise turque, alors que la devise est repartie à la baisse face au dollar vendredi.

"L'inquiétude concernant la crise monétaire de la Turquie s'est légèrement atténuée la semaine dernière, alors que la livre avait rebondi face au dollar américain. Mais ce n'est pas la fin du problème ", a déclaré Masayuki Kubota, de Rakuten Securities.

"La hausse des taux d'intérêt américains est à l'origine de la baisse de la valeur des devises dans les pays où les taux d'intérêt sont élevés, comme la Turquie, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Brésil. Au fur et à mesure que la hausse se poursuivra, l'argent continuera de sortir des pays émergents pour les États-Unis. En conséquence, le dollar reste fort et les actions américaines sont stables. D'autre part, on s'inquiète de la baisse des monnaies des marchés émergents. Je pense que cela va continuer pendant un certain temps ", a-t-il ajouté dans un commentaire.

Les États-Unis ont menacé jeudi Ankara de sanctions supplémentaires, après le doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, si Washington n'obtenait pas la libération du pasteur Andrew Brunson.

Ce à quoi la Turquie a répondu vendredi qu'elle n'hésiterait pas à répliquer tout en refusant une nouvelle fois de lever l'assignation à résidence de M. Brunson, alimentant la prudence des investisseurs.

Le puissant ministre des Finances Berat Albayrak, qui est aussi le gendre du président Recep Tayyip Erdogan, avait affirmé la semaine dernière que son pays "sortirait encore plus fort" de la crise de la livre, dont la valeur a fondu de 40% par rapport au dollar depuis le début de l'année.

Il avait par ailleurs indiqué, lors d'une téléconférence avec plusieurs milliers d'investisseurs, que son pays n'était pas en contact avec le Fonds monétaire international pour un éventuel plan d'aide et qu'Ankara n'aurait pas recours au contrôle des capitaux.

L'euro continue d'être exposé au risque de voir les banques européennes affectées par les problèmes financiers de la Turquie.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.186,52 dollars, contre 1.185,05 dollars vendredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8510 yuans pour un dollar contre 6,8775 yuans vendredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.473,15 dollars, contre 6.480,85 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1420 1,1438

EUR/JPY 126,31 126,40

EUR/CHF 1,1364 1,1386

EUR/GBP 0,8963 0,8972

USD/JPY 110,61 110,50 USD/CHF 0,9952 0,9958 GBP/USD 1,2741 1,2749

bur-php/nas