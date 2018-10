L'euro baisse face au dollar en attendant l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro faiblissait vendredi face au dollar, toujours pénalisé par le budget italien et en attendant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1496 dollar, contre 1,1514 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

"La politique italienne reste une épine dans le pied de l'euro", a jugé Neil Mellor, analyste pour BNY Mellon.

Depuis la semaine dernière, la monnaie unique souffre de l'annonce d'un déficit public italien à 2,4% pour les trois prochaines années, même si le gouvernement a annoncé une légère révision de sa copie mercredi en abaissant les prévisions de déficit à 2,1% en 2020 et 1,8% en 2021.

La Commission européenne "doit encore se prononcer sur les propositions de l'Italie (à partir du 15 octobre), mais les signes ne sont pas encourageants", a poursuivi M. Mellor, alors que des responsables européens ont publiquement fait part de leur scepticisme.

Le billet vert, de son côté, reste porté par les taux d'emprunt américains sur le marché obligataire, qui évoluaient autour de leur plus haut depuis plus de sept ans.

Une hausse des rendements obligataires traduit la bonne confiance du marché dans l'économie américaine et signifie qu'il prévoit de futures hausses des taux directeurs.

Lorsque la Réserve fédérale américaine relève ses taux, comme elle l'a déjà fait trois fois cette année, cela a pour effet de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

"La flambée des rendements a suivi deux rapports positifs publiés plus tôt cette semaine", ont expliqué les analystes de MUFG, citant l'enquête mensuelle sur l'emploi de l'entreprise ADP et l'indice ISM mesurant l'activité dans les services. Ces deux indicateurs se sont révélés au-dessus des attentes des analystes.

Vendredi, les investisseurs surveilleront vers 12H30 GMT la publication des chiffres officiels sur l'emploi et les salaires américains.

"Même si le taux de participation reste dramatiquement bas par rapport à avant 2007, le taux de chômage attendu en baisse à 3,8% devrait brosser un portrait positif de l'économie américaine", ont prédit les analystes de Saxo Banque pour qui "il est difficile de contester que l'économie américaine soit en plein-emploi".

"Ce qui constitue finalement un feu vert essentiel pour que la Banque centrale augmente ses taux en décembre", ont-ils poursuivi.

Vers 09H00 GMT, la devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 130,87 yens contre 131,14 yens jeudi à 21H00.

Le dollar était stable face au yen à 113,84 yens contre 113,91 yens jeudi soir.

L'once d'or valait 1.199,51 dollars, contre 1.199,96 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise ne s'échangeait pas puisque la semaine est fériée en Chine. Elle avait fini à 6,8688 yuans pour un dollar vendredi dernier à 15H30 GMT .

Le bitcoin s'échangeait pour 6.529,00 dollars, contre 6.546,01 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1496 1,1514

EUR/JPY 130,87 131,14

EUR/CHF 1,1425 1,1419

EUR/GBP 0,8819 0,8843

USD/JPY 113,84 113,91

USD/CHF 0,9937 0,9917

GBP/USD 1,3035 1,3021

