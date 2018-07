L'euro baisse face au dollar en attendant la croissance américaine

Londres (awp/afp) - L'euro baissait vendredi face au dollar, dans l'attente des chiffres du PIB américain pour le deuxième trimestre publiés plus tard dans la journée et attendus en forte hausse et au lendemain d'une réunion sans surprise de la BCE.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait 1,1625 dollar, contre 1,1643 dollar jeudi vers 21H00 GMT et 1,1729 dollar mercredi soir.

La devise européenne reculait face à la monnaie nipponne à 129,28 yens contre 129,51 yens jeudi soir.

Le dollar se stabilisait face au yen à 111,20 yens contre 111,23 yens jeudi soir.

Les cambistes étaient dans l'attente vendredi de la publication, à 12H30 GMT, par le gouvernement américain de sa première estimation de la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du pays pour la période d'avril à juin.

L'expansion devrait s'inscrire au-dessus de 4% en rythme annualisé, selon les prévisions médianes des analystes, une cadence inédite depuis 2014, pour un trimestre.

La croissance de la première économie mondiale aurait même accéléré jusqu'à 5% d'avril à juin, selon certains économistes, comme ceux d'IHS Markit.

"Des chiffres solides soutiendront l'hypothèse que la Réserve fédérale américaine (Fed) augmentera quatre fois ses taux d'intérêt cette année", a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

"Alors que l'hypothèse de trois hausses est totalement intégrée au cours du dollar, les investisseurs restent incertains quant à la quatrième", a-t-il ajouté.

La Fed a déjà procédé à deux relèvements de taux cette année, en mars et en juin. Une hausse rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Pour Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities, l'euro se trouve "sous pression" du fait que le billet vert soit tiré par les prévisions de croissance mais également du fait "du manque de volonté de Mario Draghi (le président de la Banque centrale européenne) à clarifier le moment où la BCE relèvera ses taux d'intérêt".

L'institution a décidé jeudi de maintenir inchangé son taux directeur, comme attendu. Lors de sa dernière réunion, elle avait indiqué ne pas prévoir de relèvement "au moins jusqu'à l'été 2019", une expression qui interroge les cambistes.

L'institution a confirmé également la fin anticipée de son programme de rachats d'actifs à la fin de l'année.

Concernant les négociations de mercredi à Washington entre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président américain, Donald Trump, qui ont temporairement désamorcé les tensions commerciales, M. Draghi est resté prudent estimant qu'il s'agissait d'un "bon signe", mais qu'il était "trop tôt" pour juger des résultats.

Le yen, de son côté, restait tiré par les spéculations autour d'une normalisation monétaire lors de la prochaine réunion de la Banque du Japon (BoJ), en début de semaine prochaine.

Cette réunion "pourrait être plus intéressante et créer plus de mouvements sur les marchés que celle de la BCE hier", a jugé Lee Hardman, pour MUFG.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.218,82 dollars, contre 1.222,64 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8283 yuans pour un dollar, contre 6,7928 yuans pour un dollar jeudi soir.

Le bitcoin s'échangeait pour 7.970,41 dollars, contre 8.138,47 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1625 1,1643

EUR/JPY 129,28 129,51

EUR/CHF 1,1585 1,1574

EUR/GBP 0,8880 0,8817

USD/JPY 111,20 111,23

USD/CHF 0,9965 0,9942

GBP/USD 1,3092 1,3109

bur-ktr/jbo/awa