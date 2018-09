L'euro baisse face au dollar, incertitudes autour du budget italien

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar jeudi, alors que l'incertitude autour du budget italien pèse sur l'euro et que le billet vert bénéficiait légèrement de la confiance affichée par la Fed.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1712 dollar contre 1,1739 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

Après que la Réserve fédérale américaine a augmenté mercredi ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage pour les porter dans la fourchette de 2% à 2,25%, "l'attention des marchés s'est tournée vers l'Italie", a expliqué Kit Juckes, analyste pour Société Générale.

Le nouveau gouvernement populiste italien devait présenter jeudi les grandes lignes de son premier budget, un exercice d'équilibre périlleux entre respect des promesses électorales et contraintes européennes. Mais "il semble que la délibération puisse être repoussée +du fait de nouvelles complications+ selon la presse", ont précisé les analystes de Commerzbank. Un conseil des ministres est convoqué jeudi à 16H00 GMT.

Les yeux des investisseurs seront rivés sur un chiffre: le ratio déficit public/PIB en 2019, qui alimente les spéculations depuis des semaines. Alors que le ministre de l'économie plaide pour maintenir le déficit autour de 1,6%, le leader du M5S, Luigi Di Maio, vice-Premier ministre, estime que "la seule obligation" est le seuil de 3% imposé par l'UE.

"L'incertitude de dernière minute sur le budget italien a accru les risques de baisse de l'euro à court terme", a jugé Lee Hardman, analyste pour MUFG, alors que la monnaie unique s'est affaissée face au dollar à l'ouverture de la séance européenne après être restée stable pendant les échanges asiatiques.

"Il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur le budget italien, le risque d'une chute de l'euro à cause de ça a quasiment été entièrement anticipé (par le marché)", avait d'ailleurs prédit Stephen Innes, qui dirige la division Asie-Pacifique chez Oanda.

Le dollar, de son côté, continuait de profiter légèrement des déclarations de la veille de la Fed, qui prévoit toujours une quatrième hausse des taux en 2018 et trois supplémentaires en 2019.

La hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, même si celle annoncée mercredi n'a pas provoqué d'énormes mouvements du billet vert tant elle était attendue.

"La référence à une politique accommodante (synonyme d'une politique monétaire à bas taux, ndlr) a été supprimée, l'un des rares changements apportés à la déclaration de politique", a souligné M. Juckes.

Vers 09H00 GMT, la devise européenne baissait face à la monnaie nipponne à 132,03 yens contre 132,36 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le dollar était stable face au yen à 112,73 yens pour un dollar, comme mercredi soir.

L'once d'or valait 1.196,66 dollars, contre 1.194,39 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8773 yuans pour un dollar, contre 6,8786 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.457,45 dollars, contre 6.497,72 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1712 1,1739

EUR/JPY 132,03 132,36

EUR/CHF 1,1358 1,1339

EUR/GBP 0,8925 0,8916

USD/JPY 112,73 112,73

USD/CHF 0,9699 0,9661

GBP/USD 1,3122 1,3167

