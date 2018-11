L'euro baisse face au dollar, l'incertitude politique persiste

Londres (awp/afp) - L'euro perdait du terrain mardi face au dollar après avoir grimpé la veille, tandis que les incertitudes politiques restent au premier plan.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1429 dollar, contre 1,1454 lundi à 22H00 GMT.

La monnaie unique entamait la séance européenne en baisse face au billet vert après cinq séances de hausse d'affilée.

La veille, le principal facteur de baisse du dollar "a été la publication du dernier indice du marché immobilier NAHB pour novembre", ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Les chiffres ont fait état du "plus important déclin de la confiance des constructeurs d'habitations depuis 2014", ont-ils poursuivi.

Concernant l'euro, "les inquiétudes politiques restent un facteur potentiellement important avec des échanges agités sur les obligations italiennes", ont souligné les analystes du courtier Sucden.

Lundi, l'État italien a commencé à placer des bons du Trésor auprès de particuliers, une première depuis que la coalition populiste est entrée en fonctions au printemps. Néanmoins, la journée a été décevante en terme de montant récolté.

Les relations entre la Commission européenne et l'Italie sont dans le viseur du marché après que Rome a refusé de revoir son budget pour 2019, prenant ainsi le risque de sanctions financières, dont la mise en oeuvre reste néanmoins assez hypothétique.

Mais "le principal point d'inquiétude reste la rencontre au G20 la semaine prochaine de Trump et de Xi qui ne devrait pas aboutir à un réel accord entre les deux parties", ont estimé les analystes de Saxo Banque, alors qu'une nouvelle passe d'armes entre les deux géants a eu lieu ce week-end en marge du sommet entre les 21 pays de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Concernant la livre britannique, les investisseurs surveillaient mardi l'intervention du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, devant la commission du Trésor de la Chambre des Communes, alors que la devise reste suspendue au futur de l'accord sur le Brexit.

Lundi, la Première ministre britannique Theresa May a défendu le "bon" projet d'accord qu'elle a négocié avec l'UE, devant un patronat acquis à sa cause et pressé de voir Londres et Bruxelles parvenir à un "compromis". Elle reste néanmoins confrontée à l'intransigeance de son allié parlementaire nord-irlandais.

De leur côté, les ministres des Affaires européennes des 27 ont accordé lundi un premier feu vert au projet de divorce, donnant le coup d'envoi d'une ultime semaine de tractations avant un sommet exceptionnel dimanche à Bruxelles.

Mardi, la monnaie britannique baissait face au dollar et progressait légèrement face à l'euro. Elle valait vers 10H00 GMT 1,2837 dollar, contre 1,2854 dollar la veille et s'échangeait à 89,03 pence pour un euro contre 89,11 pence lundi.

Parmi les autres devises, le dollar baissait légèrement face au yen, à 112,44 yens pour un dollar contre 112,55 yens lundi soir.

L'euro valait 128,51 yens mardi, contre 128,92 yens lundi.

Le franc suisse montait face à l'euro, à 1,1347 franc suisse pour un euro mardi, contre 1,1380 lundi, et dans une moindre mesure face au billet vert, à 0,9928 franc suisse pour un dollar contre 0,9935 lundi.

L'once d'or valait 1.222,35 dollars, contre 1.224,50 dollars lundi à 22H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9416 yuans pour un dollar contre 6,9420 lundi à 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.391,95 dollars, contre 4.785,54 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1429 1,1454

EUR/JPY 128,51 128,92

EUR/CHF 1,1347 1,1380

EUR/GBP 0,8903 0,8911

USD/JPY 112,44 112,55

USD/CHF 0,9928 0,9935

GBP/USD 1,2837 1,2854

bur-ktr/pn/tho