L'euro baisse face au dollar, la croissance américaine révisée à la hausse

Londres (awp/afp) - L'euro repartait à la baisse face au dollar mercredi alors que la croissance américaine au deuxième trimestre a été revue à la hausse, passant de 4,1% sur un an à 4,2%.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1675 dollar, contre 1,1695 dollar mardi vers 21H00 GMT. L'euro était monté mardi en séance jusqu'à 1,1734 dollar, son plus haut niveau depuis fin juillet.

La devise européenne était stable face au yen à 130,08 yens contre 130,04 yens mardi soir.

Le dollar, lui, gagnait du terrain face au yen à 111,41 yens, contre 111,19 mardi soir.

Les cambistes digéraient la croissance du PIB américain pour le deuxième trimestre, révisée à la hausse à 4,2% en rythme annuel, contre 4,1% précédemment et alors que les analystes tablaient sur un recul à 4%.

"Une croissance plus élevée qu'attendu pourrait entraîner un retour de la demande du billet vert après une période de faiblesse", avait estimé plus tôt dans la journée Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Mardi, la diffusion d'un indice du Conference Board montrant que la confiance des consommateurs aux Etats-Unis avait fait un bond en août pour atteindre un sommet depuis octobre 2000, avait permis au dollar de limiter un peu ses pertes.

Les marchés gardaient également "un oeil sur les négociations à Washington entre les gouvernements américain et canadien à propos de l'Aléna", ont souligné les analystes de Société Générale alors que les discussions doivent entrer dans le vif du sujet mercredi.

Les grandes lignes de discussions comprennent de nouvelles dispositions sur le commerce de l'automobile avec un pourcentage plus élevé de composants produits localement, des protections plus strictes pour les travailleurs et une disposition permettant de revoir l'accord tous les six ans.

Ces discussions font suite à celles entre les Etats-Unis et le Mexique qui ont abouti à un accord lundi. La nouvelle a rassuré les investisseurs qui se sont alors détournés du dollar, optant pour des actifs plus risqués.

En revanche, sur le front sino-américain, la situation n'a pas évolué depuis les discussions de la semaine dernière qui n'ont abouti à aucune avancée notable. De nouveaux droits de douane américains, visant 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis, pourraient entrer en vigueur le mois prochain.

Enfin, "la crise de la livre turque n'a pas encore été surmontée", ont souligné les analystes de Commerzbank.

La devise, repartie à la baisse depuis plusieurs jours, a été pénalisée mardi par la décision de l'agence de notation Moody's d'abaisser la note de 18 banques et de deux institutions financières en Turquie. Vers 14H00 GMT, elle dévissait ainsi de plus de 2% face au dollar.

De leur côté, la roupie indienne et le peso argentin ont touché mercredi de nouveaux plus bas historiques face au dollar.

Il y a quelques semaines, la crise de la devise turque avait pénalisé les monnaies émergentes et l'euro du fait des craintes de contagion.

Vers 14H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.204,05 dollars contre 1.200,95 dollars mardi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8265 yuans pour un dollar contre 6,8031 yuans mardi.

Le bitcoin valait 7.094,24 dollars contre 7.083,46 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

