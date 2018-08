L'euro baisse face au dollar, la livre au plus bas depuis onze mois

Londres (awp/afp) - L'euro baissait lundi face au dollar, tout comme la livre qui a touché un plus bas depuis onze mois face au billet vert, pénalisée par la perspective grandissante d'un Brexit sans accord.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1544 dollar, contre 1,1568 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

La devise européenne était stable face au yen à 128,70 yens, exactement comme vendredi soir.

Le dollar était en hausse face au yen à 111,49 yens, contre 111,25 yens vendredi.

Vers 12H30 GMT, la livre britannique est tombée à 1,2920 dollar, son plus bas niveau depuis début septembre.

"Au Royaume-Uni, la tendance reste à la baisse alors que les craintes d'un Brexit sans accord augmentent", a expliqué Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com, alors que la monnaie britannique enchaînait sa troisième séance consécutive de baisse.

Le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, a estimé dimanche que l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord était désormais la plus probable. Interrogé sur les chances d'un tel scénario, il les a évaluées à "60/40".

Les commentaires de M. Fox "ont donné des sueurs froides et encouragé les investisseurs à se décharger de leurs livres", a souligné Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Vendredi, un commentaire du gouverneur de la Banque d'Angleterre n'avait pas aidé la devise britannique. Selon Mark Carney, le risque d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord est devenu "inconfortablement élevé".

Pour M. Otunuga, la "diminution rapide des attentes" concernant une future hausse du taux d'intérêt "pèse (également) probablement sur la livre".

Jeudi dernier, la Banque d'Angleterre a relevé son taux d'intérêt de 0,25 point à 0,75%. Mais cette hausse était presque unanimement attendue par les marchés, qui restent sceptiques quant aux perspectives économiques futures.

Habituellement, une hausse du taux d'intérêt rend la devise plus rémunératrice et plus attractive pour les cambistes.

Concernant le dollar, le marché restait concentré sur les tensions commerciales sino-américaines.

"Le début de la semaine est vide de tout événement ou publication importants, les tensions commerciales seront donc le facteur déterminant", a ainsi souligné Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Ce week-end, Donald Trump s'est félicité dans un tweet que les droits de douane instaurés "fonctionnent bien mieux que quiconque l'avait anticipé".

"Les droits de douane vont rendre notre pays encore plus riche qu'il ne l'est aujourd'hui. Seuls les imbéciles ne seraient pas d'accord", a ajouté le président américain dans un autre tweet.

Selon plusieurs analystes, la guerre commerciale et le renchérissement de produits importés vont générer de l'inflation aux Etats-Unis et pousser la Réserve fédérale américaine à remonter plus rapidement ses taux d'intérêt.

Enfin, du côté de l'euro, les tensions commerciales ont plombé les commandes passées à l'industrie allemande en juin. Celles-ci ont plongé de 4% sur un mois, après avoir rebondi de 2,6% en mai.

Vers 14H00 GMT, la monnaie chinoise valait 6,8550 yuans pour un dollar contre 6,8270 yuans vendredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.208,85 dollars contre 1.213,65 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 6.918,01 dollars, contre 7.388,58 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

