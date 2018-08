L'euro baisse face au dollar, la livre continue de couler

Londres (awp/afp) - L'euro baissait jeudi face au dollar, tout comme la livre britannique qui touchait de nouveaux plus bas face à l'euro et au dollar, dans un marché plutôt calme en attendant des indicateurs américains plus tard dans la journée.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1592 dollar, contre 1,1610 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La devise européenne était stable face au yen à 128,81 yens après être tombée vers 01H30 GMT à 128,49 yens, son plus bas niveau depuis fin juin. Elle valait 128,86 yens mercredi soir.

Le dollar, lui, montait face au yen à 111,12 yens, contre 110,98 yens la veille.

Jeudi, la livre britannique continuait sa baisse face à l'euro et face au dollar, touchant de nouveaux plus bas après ceux de la veille.

La livre sterling est ainsi tombée vers 07H35 GMT à 1,2842 dollar, son plus bas niveau depuis fin août. En début de séance asiatique, l'euro est monté jusqu'à 90,31 pence, son plus haut niveau face à la livre depuis octobre.

"Avec la hausse du taux directeur de la Banque d'Angleterre qui est derrière nous, l'attention s'est tournée vers l'incertitude du Brexit", ont expliqué Daniel Trum et Gaétan Peroux, analystes pour UBS.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a augmenté son taux directeur de 0,25 point à 0,75%, une décision qui était tellement attendue qu'elle n'a pas suffi à aider la devise britannique à se reprendre.

Dimanche, le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, a estimé que l'hypothèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord était désormais la plus probable. Interrogé sur les chances d'un tel scénario, il les a évaluées à "60/40".

La livre est dorénavant "à la croisée des chemins", ont jugé les analystes d'UBS, pour qui le chemin emprunté dépendra du résultat des négociations censées aboutir fin octobre.

Le dollar, de son côté, se maintenait dans une fourchette étroite en l'absence de réaction des marchés à l'annonce mercredi par Pékin de nouvelles taxes sur les importations américaines, dernier épisode du conflit commercial opposant la Chine aux Etats-Unis.

La Chine a annoncé mercredi qu'elle imposerait à compter du 23 août des droits de douane de 25% visant 16 milliards de dollars supplémentaires de produits américains, rendant coup pour coup à l'administration américaine qui avait fait une annonce similaire la veille.

L'euro, en légère hausse pendant la nuit, est retombé sous le seuil jugé symbolique par certains analystes de 1,1600 dollar.

Côté indicateur, "étant donné la faible actualité européenne, le marché va rapidement se tourner vers les Etats-Unis avec l'indice des prix à la production en juillet, les revendications hebdomadaires au chômage et l'indice de confiance de Bloomberg" plus tard dans la journée, ont jugé les analystes de Saxo Banque.

"Toutefois, aucune statistique de première importance n'est vraiment attendue", ont-ils relativisé.

L'indice des prix à la consommation prévu vendredi, et celui des prix à la production de jeudi, permettront à la Réserve fédérale américaine de juger si deux nouvelles hausses de taux d'intérêt avant la fin de l'année sont appropriées. Celles-ci rendraient le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.213,27 dollars contre 1.213,95 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise reculait à 6,8211 yuans pour un dollar contre 6,8355 yuans mercredi à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.319,82 dollars, contre 6.316,90 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1592 1,1610

EUR/JPY 128,81 128,86

EUR/CHF 1,1592 1,1533

EUR/GBP 0,9003 0,9012

USD/JPY 111,12 110,98

USD/CHF 0,9940 0,9933

GBP/USD 1,2876 1,2882

bur-ktr/js/esp