L'euro baisse face au dollar, poursuite des négociations entre les Etats-Unis

et le Canada

Londres (awp/afp) - L'euro se repliait jeudi face au dollar dans un marché observant les négociations entre les Etats-Unis et le Canada et s'inquiétant du manque d'avancée sur le front sino-américain.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1659 dollar, contre 1,1707 dollar mercredi à 21H00 GMT.

La devise européenne reculait aussi face au yen à 129,88 yens contre 130,75 yens mercredi soir.

Le dollar baissait également face au yen à 111,40 yens, contre 111,68 mercredi soir.

Jeudi, les marchés continuaient d'observer les négociations entre les gouvernements américain et canadien à propos du traité de libre-échange nord-américain.

Après des discussions qui devaient se poursuivre dans la nuit, une nouvelle rencontre au niveau ministériel est prévue jeudi, a indiqué Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères canadienne. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a évoqué mercredi la "possibilité d'avoir un bon accord pour le Canada d'ici à vendredi".

"Alors que les discussions progressent bien, l'attention va brièvement revenir sur l'économie américaine", a souligné Craig Erlam, analyste pour Oanda.

L'inflation, indicateur particulièrement regardée par la Réserve fédérale américaine, a atteint 2,3% en juillet sur un an, son plus haut niveau depuis six ans.

Les dépenses des ménages ont, elles, avancé de 0,4% le mois dernier, comme en juin et conformément aux prévisions des analystes. Leurs revenus ont en revanche progressé plus lentement à +0,3%, décevant un peu les attentes qui misaient sur 0,4%.

Néanmoins, comme le soulignent plusieurs analystes, l'humeur des marchés reste à la prudence du fait de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine.

Alors que des négociations se sont tenues la semaine dernière, aucune avancée notable n'a été annoncée et de nouveaux droits de douane sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises importées aux Etats-Unis pourraient voir le jour dès septembre.

L'euro, de son côté, "a réduit sa sensibilité aux événements en Turquie", même si la monnaie unique se repliait jeudi, ont commenté Derek Halpenny et Lee Harman, analystes pour MUFG.

La devise turque est repartie à la baisse, perdant jeudi vers 14H00 GMT plus de 3,5% face au dollar par rapport à vendredi soir, et plus de 10% depuis lundi. Il y a trois semaines, son plongeon avait entraîné l'euro du fait de craintes concernant l'exposition des banques européennes.

"Nous restons plus inquiets par une baisse de l'euro provenant du risque politique italien", ont ajouté les analystes de MUFG.

Depuis l'arrivée au pouvoir en Italie, il y a trois mois, d'une coalition réunissant le M5S (populiste) et la Ligue (extrême droite), les marchés s'inquiètent de la mise en place d'une politique budgétaire contraire aux règlements européens.

"Il est difficile de comprendre totalement la vigueur de l'euro que nous observons depuis la mi-août", ont ainsi appuyé les analystes de Commerzbank, qui évoquent notamment les tensions entre Rome et Bruxelles.

Sur le front des indicateurs, la confiance économique dans la zone euro a légèrement reculé en août, s'affichant à 111,6 points contre 112 points attendus et 112,1 le mois précédent.

Vers 14H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.196,77 dollars contre 1.206,65 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8429 yuans pour un dollar contre 6,8213 yuans mercredi à 15H30.

Le bitcoin valait 6.844,83 dollars contre 7.042,05 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1659 1,1707

EUR/JPY 129,88 130,75

EUR/CHF 1,1323 1,1362

EUR/GBP 0,8965 0,8987

USD/JPY 111,40 111,68

USD/CHF 0,9713 0,9705

GBP/USD 1,3004 1,3026

bur-ktr/tes