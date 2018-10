L'euro baisse face au dollar, toujours pénalisé par l'Italie

Londres (awp/afp) - L'euro baissait lundi face au dollar, après que le vice-Premier ministre italien Luigi Di Maio a prévenu ce week-end que le gouvernement ne ferait pas marche arrière sur son projet de budget.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1476 dollar contre 1,1524 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

"Le bruit autour du budget italien continue de n'être d'aucune aide pour l'euro", a souligné Viraj Patel, analyste pour ING.

Le vice-Premier ministre italien Luigi Di Maio, commentant une lettre de la Commission européenne s'inquiétant des objectifs de déficit de l'Italie, a prévenu samedi que Rome ne ferait pas marche arrière.

Concernant le billet vert, le marché avait toujours en tête la "performance mitigée du dollar" en fin de semaine dernière, a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Selon lui, le rapport mensuel sur l'emploi américain n'a pas permis aux investisseurs de savoir "s'ils devraient acheter ou vendre" du dollar.

Selon les chiffres publiés vendredi, le taux de chômage s'est élevé à 3,7% en septembre, son plus bas niveau en 48 ans, mais les créations d'emplois ont fortement ralenti pour s'établir à 134.000, notamment du fait de l'ouragan Florence qui a frappé la côte est des Etats-Unis.

Cette semaine, les investisseurs s'intéresseront donc aux prix à la production et à la consommation américaines pour septembre, prévus mercredi et jeudi.

Si la hausse des prix est "aussi forte qu'attendu, alors la possibilité d'autres hausses de taux (dans le futur) se précisera et cela pourrait envoyer le dollar encore plus haut", a poursuivi M. Anthis.

La santé de l'économie et l'inflation sont les premiers indicateurs sur lesquels se base la Réserve fédérale américaine pour décider de sa politique monétaire.

Une hausse des taux visant à ralentir l'économie rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Les devises émergentes dans leur ensemble étaient fragilisées par la hausse des rendements obligataires américains qui risque de détourner les flux de capitaux de ces marchés.

Après être remonté en septembre, l'indice MSCI Emerging Market Currencies, regroupant une vingtaine de devises, est reparti à la baisse la semaine dernière.

Le mouvement du réal brésilien sera particulièrement surveillé lundi, après le premier tour de l'élection présidentielle qui a placé le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro largement en tête.

Son programme économique très libéral fait de lui le favori des marchés, face à son adversaire de gauche, Fernando Haddad.

Vers 09H00 GMT, la devise européenne baissait nettement face au yen, à 130,02 yens pour un euro contre 131,00 yens vendredi à 21H00 GMT.

Le dollar était également en baisse face à la devise nippone, à 113,30 yens pour un dollar contre 113,72 yens vendredi soir.

Le franc suisse était en hausse face à l'euro, à 1,1385 franc suisse pour un euro contre 1,1437 vendredi. Il était en revanche stable contre le dollar, à 0,9922 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9920 vendredi.

L'once d'or valait 1.194,64 dollars, contre 1.202,95 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Après une semaine fériée en Chine où le yuan ne s'échangeait pas, la devise chinoise repartait nettement à la baisse face au dollar à 6,9247 yuans pour un dollar, contre 6,8689 yuans il y a dix jours.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.549,30 dollars, contre 6.539,04 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1476 1,1524

EUR/JPY 130,02 131,00

EUR/CHF 1,1385 1,1437

EUR/GBP 0,8789 0,8779

USD/JPY 113,30 113,72

USD/CHF 0,9922 0,9920

GBP/USD 1,3056 1,3120

