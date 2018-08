L'euro baisse face au dollar, tout comme la livre après son bond de la veille

Londres (awp/afp) - L'euro se repliait jeudi face au dollar à l'instar de la livre britannique qui avait été dopée la veille par une proposition de l'Union européenne sur le Brexit.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1684 dollar, contre 1,1707 dollar mercredi à 21H00 GMT .

La devise européenne reculait aussi face au yen à 130,36 yens contre 130,75 yens mercredi soir.

Le dollar baissait légèrement face au yen à 111,57 yens, contre 111,68 mercredi soir.

La livre britannique s'affichait à 1,3003 dollar contre 1,3026 dollar mercredi soir et 1,2873 dollar mardi soir.

La livre britannique a bondi mercredi alors que le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, a souligné la volonté de Bruxelles de conclure avec le Royaume-Uni, après le Brexit, un accord de partenariat d'une ampleur inédite pour un pays tiers.

"La livre paraît désormais capable de hausses surprises liées au Brexit, du fait que beaucoup de mauvaises nouvelles ont déjà été intégrées dans les cours", a souligné Neil Wilson, analyste pour Markets.com, en référence aux chutes successives qu'a connues la devise ces derniers mois.

Il incite néanmoins à la prudence, ajoutant que les mots employés par M. Barnier ne sont pas nouveaux et que c'est "juste le contexte de ces commentaires" qui a permis ce rebond, alors que la probabilité d'une sortie sans accord est de plus en plus clairement évoquée.

Au moment où les discussions sur l'accord de retrait entrent dans leur dernière phase en vue d'un départ des Britanniques en mars 2019, Michel Barnier a également affirmé que "85% du travail" avait déjà été effectué.

Concernant l'euro, "il est clairement évident qu'il a réduit sa sensibilité aux événements en Turquie", même si la monnaie unique se repliait jeudi, ont commenté Derek Halpenny et Lee Harman, analystes pour MUFG.

La devise turque est repartie à la baisse cette semaine, perdant plus de 8% face au dollar depuis lundi. Il y a trois semaines, son plongeon avait entrainé l'euro du fait de craintes concernant l'exposition des banques européennes.

"Nous restons plus inquiets par une baisse de l'euro provenant du risque politique italien", ont ajouté les analystes de MUFG.

Depuis l'arrivée au pouvoir en Italie, il y a trois mois, d'une coalition réunissant le M5S (populiste) et la Ligue (extrême droite), les marchés s'inquiètent de la mise en place d'une politique budgétaire contraire aux réglements européens.

"Il est difficile de comprendre totalement la vigueur de l'euro que nous observons depuis la mi-août", ont ainsi appuyé les analystes de Commerzbank, qui évoquent notamment les tensions entre Rome et Bruxelles.

Les marchés gardaient également un oeil sur les négociations entre les gouvernements américain et canadien à propos du traité de libre-échange nord-américain.

Après des discussions qui devaient se poursuivre dans la nuit, une nouvelle rencontre au niveau ministériel est prévue jeudi, a indiqué Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères canadienne, venue mardi en personne à Washington pour diriger les négociations.

Ces discussions font suite à celles entre les Etats-Unis et le Mexique qui ont abouti à un accord lundi. La nouvelle avait rassuré les investisseurs qui se sont alors détournés du dollar, généralement considéré comme une valeur refuge, en optant pour des actifs plus risqués.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or s'échangeait à 1.202,76 dollars contre 1.206,65 dollars mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8354 yuans pour un dollar contre 6,8213 yuans mercredi à 15H30.

Le bitcoin valait 6.941,53 dollars contre 7.042,05 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1684 1,1707

EUR/JPY 130,36 130,75

EUR/CHF 1,1332 1,1362

EUR/GBP 0,8987 0,8987

USD/JPY 111,57 111,68

USD/CHF 0,9698 0,9705

GBP/USD 1,3003 1,3026

bur-ktr/js/spi