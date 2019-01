L'euro baisse légèrement face au dollar après un indicateur décevant

Londres (awp/afp) - L'euro baissait légèrement face au dollar lundi après la publication de chiffres décevants sur la production industrielle en zone euro.

A 10H10 GMT (11H10 HEC), l'euro valait 1,1458 dollar contre 1,1469 vendredi à 22H00 GMT.

La production industrielle dans la zone euro a reculé de 1,7% en novembre par rapport à octobre, après une hausse de 0,1% le mois précédent (chiffre révisé), selon l'Office européen des statistiques Eurostat. Le résultat de novembre est plus mauvais que celui attendu par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, lesquels tablaient sur une baisse de 1,3%.

Plus tôt dans la journée, les investisseurs avaient pris connaissance de l'excédent commercial chinois, qui pour la deuxième année consécutive a baissé en 2018, menaçant un peu plus l'économie mondiale, alors que dans le même temps le déséquilibre se creusait avec les seuls Etats-Unis (excédent chinois en hausse de 17,2%), au risque d'exacerber le conflit douanier entre Pékin et Washington.

"La croissance morose en Chine et la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ont tous les éléments pour perdurer", a expliqué Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

"Dans ces circonstances, les investisseurs sont confiants sur le fait que la Fed ne va pas relever ses taux d'intérêt tout de suite, du moins pas dans les six prochains mois", a-t-il poursuivi.

Une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes. Or, le président de la banque centrale américaine a adopté un ton jugé prudent lors de ses dernières prises de parole, et après que l'institution a procédé à quatre hausses de taux en 2018.

Les investisseurs sont également dans l'attente d'un vote des députés britanniques, qui se prononceront mardi sur l'accord négocié entre le gouvernement et Bruxelles.

Selon la majorité des analystes, comme ceux de Société Générale, la Première ministre Theresa May "va presque certainement affronter une écrasante défaite".

Si l'accord est effectivement recalé, le Royaume-Uni risque de quitter l'UE sans accord le 29 mars, un scénario redouté par les milieux économiques -- ou plus probablement de ne pas quitter du tout le bloc européen, selon Mme May.

"Comme nous l'avons vu au cours des dernières semaines, certains à Westminster (au Parlement britannique, ndlr) souhaiteraient reporter ou même stopper le Brexit et ils utiliseront tous les moyens possibles pour y parvenir", a-t-elle prévu d'avertir lundi selon les extraits d'un discours diffusés à l'avance par ses services.

Lundi, à 10H10 GMT, la livre sterling se stabilisait face à l'euro à 89,28 pence pour un euro contre 89,31 vendredi soir, et perdait un peu de terrain face au dollar à 1,2835 dollar pour une livre contre 1,2844 dollar vendredi.

Le billet vert reculait face à la devise japonaise, à 108,10 yens contre 108,48 pour un dollar vendredi, tout comme l'euro face à la devise nippone, à 123,88 yens pour un euro contre 124,44 yens avant le week-end.

Le franc suisse progressait face à l'euro (1,1259 franc suisse pour un euro contre 1,1284 vendredi) et face au dollar (0,9825 franc pour un dollar contre 0,9835 avant le week-end).

Le dollar s'appréciait face à la monnaie chinoise, à 6,7660 yuans pour un billet vert contre 6,7630 yuans vendredi.

L'once d'or s'échangeait pour 1.294,40 dollars, contre 1.287,50 vendredi.

Enfin, le bitcoin valait 3.546,30 dollars, contre 3.649,21 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

10H10 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1458 1,1469

EUR/JPY 123,88 124,44

EUR/CHF 1,1259 1,1284

EUR/GBP 0,8928 0,8931

USD/JPY 108,10 108,48

USD/CHF 0,9825 0,9835

GBP/USD 1,2835 1,2844

