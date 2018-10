L'euro baisse légèrement face au dollar au lendemain du compte-rendu de la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro baissait légèrement jeudi face à un dollar regonflé par la publication la veille du compte-rendu de la réunion de septembre de la banque centrale américaine.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1491 dollar, contre 1,1501 dollar mercredi vers 21H00 GMT. Mardi soir, il valait encore 1,1574 dollar.

L'élan du billet vert semblait s'être calmé jeudi, après sa hausse de la veille encouragée par le compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Toute faiblesse à court terme du +dollar index+ (calculé à partir d'un panier de six autres devises, ndlr) s'expliquera probablement par des prises de bénéfices", a expliqué Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Dans le compte-rendu de sa réunion de septembre, la Fed affirme qu'il est "très probable" qu'elle continue à relever "graduellement" les taux d'intérêt au vu de la solidité de la croissance économique des États-Unis.

"Un des points les plus importants", selon M. Otunuga, est "la suggestion que la Fed pourrait remonter ses taux d'intérêt au-delà des attentes du marché".

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes.

Au contraire, les analystes de Commerzbank ont émis des "doutes" sur le fait que la réaction du marché soit "justifiée", évoquant notamment une inflation "décevante" la semaine dernière.

Les cambistes se sont également intéressés au fait que Washington a refusé une nouvelle fois mercredi d'accuser officiellement la Chine de manipuler sa monnaie pour favoriser ses exportations, comme l'affirme pourtant souvent le président, Donald Trump.

"Néanmoins, le rapport du Trésor américain a accru la pression sur la Chine", a souligné Teck Leng Tan, analyste pour UBS, précisant que, contrairement au précédent rapport, le Chine était mentionnée dans le propos introductif.

Dans ce texte très attendu et publié deux fois par an, Washington s'est ainsi inquiété du "manque de transparence" de la Chine au sujet de sa politique de change.

Enfin, les investisseurs restaient attentifs aux développements concernant le Brexit: si le face-à-face de la Première ministre britannique, Theresa May, mercredi avec ses 27 homologues s'est déroulé dans une bien meilleure atmosphère qu'il y a un mois à Salzbourg, les deux parties n'ont pu faire qu'un constat de leurs divergences persistantes. Une éventuelle prolongation de la période de transition a été de nouveau évoquée.

Jeudi, la livre britannique baissait face au dollar et face à l'euro.

Vers 14H00 GMT, l'euro baissait face à la devise nippone à 129,36 yens pour un euro, contre 129,55 yens mercredi à 21H30 GMT.

Le dollar baissait légèrement face au yen à 112,57 yens pour un dollar, contre 112,65 yens la veille.

Le franc suisse était stable face à l'euro, à 1,1442 franc suisse pour un euro contre 1,1447 mercredi, tout comme face au dollar, à 0,9956 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9953 mercredi soir.

L'once d'or valait 1.222,37 dollars, contre 1.222,32 dollars mercredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9400 yuans pour un dollar, contre 6,9275 yuans mercredi à 15H30 GMT. Vers 08H30 GMT, le yuan est tombé à 6,9452 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis janvier 2017.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.435,52 dollars, contre 6.437,85 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1491 1,1501

EUR/JPY 129,36 129,55

EUR/CHF 1,1442 1,1447

EUR/GBP 0,8777 0,8770

USD/JPY 112,57 112,65

USD/CHF 0,9956 0,9953

GBP/USD 1,3091 1,3115

ktr/js/cj