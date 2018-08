Le taux de change dollar/rial iranien ne fait que grimper depuis l'annonce du rétablissement des sanctions (Source : Banque centrale d'Iran)

Alors que vendredi dernier la Chine ripostait avec des menaces de taxer 60 milliards de dollars de produits américains, Trump s'est vanté sur Twitter en soutenant que ses mesures "fonctionnent bien mieux que quiconque l'avait anticipé". Ce matin, le Quotidien du peuple, journal officiel du Parti communiste, a émis des critiques pour l'une des premières fois. Le journal accuse le Président d'avoir mis en scène un feuilleton malhonnête aux allures de "combat de rue".Les commandes de l'industrie ont chuté de 4% en juin outre-Rhin, soit leur plus forte baisse depuis un an et demi. Ces chiffres font craindre un ralentissement du rythme d'activité des usines dans les prochains mois.La Maison Blanche dévoilera cet après-midi le détail des sanctions contre l'Iran, en vue du rétablissement de celles-ci dans le courant de la semaine. Elles porteront d'abord sur le commerce de l'or et des métaux précieux, le charbon et les logiciels industriels. Depuis le mois d'avril, le rial iranien a perdu la moitié de sa valeur, provoquant de nombreuses manifestations dans plusieurs villes du pays la semaine dernière.Le royaume a pris la mouche après que le Canada s'est dit "très préoccupé" par les arrestations d'activistes des droits des femmes dans le pays. L'Arabie Saoudite a ainsi décidé de suspendre tout nouvel échange commercial avec le Canada, tandis que les ambassadeurs des deux pays seront rapatriés au plus vite.Liam Fox, le Ministre du Commerce britannique affirme qu'il y a 60% de chances que l'accord sur le Brexit ne soit pas conclu avec Bruxelles avant mars prochain. Il remet la faute sur "l'intransigeance de la Commission européenne".