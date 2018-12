L'euro baisse nettement face au dollar après plusieurs indicateurs

Londres (awp/afp) - L'euro creusait ses pertes vendredi face au dollar après des indicateurs économiques meilleurs que prévu aux Etats-Unis et décevants en zone euro.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), l'euro valait 1,1287 dollar, contre 1,1361 jeudi à 22H00 GMT.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont légèrement progressé en novembre comme s'y attendaient les analystes mais le chiffre d'octobre a été révisé en forte hausse à +1,1% contre 0,8% précédemment. La production industrielle, de son côté, a grimpé de 0,6% contre une hausse de 0,3% attendue par les analystes.

Plus tôt dans la journée, l'euro avait déjà décroché du fait de chiffres moins bons qu'attendu pour le bloc de la monnaie unique: la croissance du secteur privé dans la zone euro a ainsi atteint son plus bas niveau depuis plus de quatre ans en décembre, selon la première estimation - à 51,3 points - de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée vendredi.

Un indice supérieur à 50 signale une expansion de l'activité, tandis qu'elle diminue si l'indice est inférieur à ce seuil.

La baisse de la croissance de l'activité en zone euro "est presque entièrement imputable à la nette baisse en France, qui suggère peut-être que les manifestations des +gilets jaunes+ ont eu d'importantes conséquences économiques", ont expliqué les analystes de Capital Economics.

En France, l'activité est ainsi tombée en décembre à son plus bas niveau en deux ans et demi, à 49,3 points contre 54,2 en novembre.

"L'euro continue d'être entravé par une effroyable série de données économiques décevantes", a jugé pour sa part Stephen Innes, analyste pour Oanda, alors que la Banque centrale européenne (BCE) a abaissé la veille de 0,1 point ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019.

Concernant la livre britannique, celle-ci baissait face au dollar et face à l'euro.

La Première ministre britannique Theresa May a affirmé vendredi qu'il y aurait de nouvelles discussions "dans les prochains jours" avec l'UE pour obtenir davantage de garanties sur l'accord de Brexit, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles même si les 27 ont déjà dit à plusieurs reprises que l'accord ne pourra "pas être renégocié".

"Les signaux" émis par Mme May "ne sont pas spécialement rassurants" sur la capacité de Londres de pouvoir honorer les engagements conclus sur l'accord de Brexit, avait déclaré plus tôt dans la journée le Premier ministre belge Charles Michel.

Vers 15H00 GMT jeudi, le dollar se stabilisait face à la monnaie japonaise, à 113,62 yens pour un dollar contre 113,63 yens jeudi soir.

L'euro perdait du terrain face à la devise nippone, à 128,23 yens pour un euro contre 129,06 yens la veille.

Le franc suisse montait face à l'euro à 1,1259 franc suisse pour un euro contre 1,1291 jeudi soir, et baissait face au dollar à 0,9976 franc suisse pour un billet vert contre 0,9942 la veille.

La monnaie chinoise perdait du terrain contre le billet vert à 6,9059 yuans pour un dollar contre 6,8816 vers 15H30 GMT jeudi.

L'once d'or valait 1.234,80 dollars contre 1.241,99 dollars jeudi à 22H00 GMT.

Enfin le bitcoin s'échangeait à 3.250,39 dollars contre 3.254,81 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

15H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1287 1,1361

EUR/JPY 128,23 129,06

EUR/CHF 1,1259 1,1291

EUR/GBP 0,8993 0,8973

USD/JPY 113,62 113,63

USD/CHF 0,9976 0,9942

GBP/USD 1,2553 1,2643

ktr/jbo/bp