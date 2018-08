L'euro chute face au dollar, entrainé par l'effondrement de la livre turque

Londres (awp/afp) - L'euro chutait vendredi à un plus bas en treize mois face au dollar, entrainé par l'effondrement de la livre turque, une crise qui pourrait se répercuter sur les banques européennes.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1452 dollar, contre 1,1527 dollar jeudi vers 21H00 GMT. Vers 06H20 GMT, l'euro est tombé jusqu'à 1,1432 dollar, son plus bas niveau depuis juillet 2017.

La devise européenne baissait face au yen à 126,98 yens après être tombé vers 07H50 GMT à 126,79 yens, son plus bas depuis mi juin. Jeudi soir, un euro valait 128,05 yens.

Le dollar était en baisse face au yen à 110,89 yens, contre 111,08 yens la veille.

L'euro, qui était stable face au dollar en début de séance, a brusquement chuté aux alentours de 06H00 GMT, entrainé par l'effondrement de la livre turque.

La devise turque a brièvement franchi dans la matinée pour la première fois la barre de 6 livres pour un dollar, s'effondrant même jusqu'à 6,3 livres après avoir perdu plus de 12%. Elle s'est ensuite quelque peu ressaisie et s'échangeait vers 09H00 GMT à près de 5,98 livres pour un dollar, accusant une baisse de plus de 7% sur la journée.

La livre turque, dont la valeur a fondu de plus d'un tiers depuis le début de l'année et qui évolue à ses plus bas historiques face au dollar, avait déjà perdu plus de 5% face au dollar jeudi.

"La raison de la faiblesse de la livre turque est la vision non orthodoxe de Recep Erdogan sur la politique monétaire, le président ignorant la sagesse populaire que des taux d'intérêt plus élevés sont nécessaires pour ralentir la courbe de l'inflation", a expliqué David Cheetham, analyste pour XTB.

"Le problème est que le président Erdogan a remplacé son crédible et respecté ministre des Finances Mehmet Simsek par son gendre, Berat Albayrak", a ajouté Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

Celui-ci doit présenter vendredi dans un discours le "nouveau modèle économique" du pays.

"Les craintes de dommages collatéraux et de contagion de la crise de la devise turque grandissent", a souligné Kit Juckes, analyste Société Générale, pour expliquer les répercussions sur l'euro.

Dans un article publié vendredi, le Financial Times rapporte que la Banque centrale européenne s'inquiète d'une éventuelle exposition de certaines banques européennes, très présentes en Turquie, à la crise monétaire que traverse ce pays.

Mais selon M. Halpenny, les éléments attestant d'une contagion de la crise turque aux banques européennes restent "très limités".

Le yen, de son côté, semblait profiter de la crise, grimpant face aux autres principales devises. La monnaie japonaise, considérée comme une valeur refuge, a tendance à s'apprécier en période d'incertitudes économiques ou politiques.

Au Royaume-Uni, la croissance économique a accéléré à 0,4% au deuxième trimestre, après un mauvais début d'année, profitant en partie d'une météo clémente et des festivités de la Coupe du monde de football, selon des chiffres publiés vendredi.

Mais "qui s'intéresse aux données économiques britanniques?", ont fait mine de s'interroger les analystes de Commerzbank.

"Elles ne sont plus pertinentes pour la livre sterling de toute manière", ont-ils ajouté, alors que les inquiétudes d'un Brexit sans accord pèsent de plus en plus sur la devise britannique.

Vendredi, celle-ci baissait encore face au dollar, touchant un nouveau plus bas depuis juin 2017 à 1,2736 dollar. Elle se reprenait en revanche face à l'euro.

Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.208,72 dollars contre 1.212,45 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8572 yuans pour un dollar contre 6,8210 yuans la veille à 15H30 GMT.

Le bitcoin valait 6.420,61 dollars, contre 6.507,67 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1452 1,1527

EUR/JPY 126,98 128,05

EUR/CHF 1,1392 1,1455

EUR/GBP 0,8981 0,8988

USD/JPY 110,89 111,08

USD/CHF 0,9949 0,9936

GBP/USD 1,2752 1,2824

