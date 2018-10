L'euro continue de faiblir face au dollar, les tensions géopolitiques pèsent

Paris (awp/afp) - L'euro continuait de faiblir mardi face au dollar, après avoir atteint son plus bas niveau depuis août lundi soir, pénalisé par les craintes autour du budget italien et le regain des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), la monnaie unique européenne valait 1,1489 dollar contre 1,1492 dollar lundi vers 21H00 GMT.

La guerre commerciale qui fait rage entre les États-Unis et la Chine est une ombre au tableau de l'économie mondiale, a souligné le Fonds monétaire international (FMI) en abaissant les perspectives de croissance pour 2018 et 2019.

"La politique commerciale reflète le contexte politique et le contexte politique est incertain dans plusieurs pays, ce qui représente des risques supplémentaires", a averti le chef économiste du FMI Maurice Obstfeld au cours d'une conférence de presse à Bali, en Indonésie, où s'ouvrent mardi les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

Selon Rodrigo Catril, analyste pour la National Australia Bank, les échanges peu amènes lundi entre le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, ont servi à rappeler que les tensions commerciales entre les USA et la Chine ne bénéficieraient pas d'une "trêve" et que celles-ci "s'étendent désormais à un niveau géopolitique".

Du côté des devises des pays émergents, le réal brésilien continuait de monter mardi, après avoir atteint un plus haut depuis deux mois face au dollar, après le premier tour de l'élection présidentielle qui a placé le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro largement en tête.

Vers 06H30 GMT mardi, un dollar valait 3,7794 réais contre 3,7569 réais lundi soir.

La devise européenne baissait légèrement face au yen, à 129,97 yens contre 130,12 yens lundi soir.

Le dollar était lui-même en légère baisse à 113,13 yens contre 113,23 yens, lundi à 21H00 GMT.

"Le JPY [la devise nippone] est le principal bénéficiaire de cette tendance à l'aversion au risque" depuis lundi, a déclaré l'analyste, Rodrigo Catril, le yen étant considéré comme une monnaie refuge.

Le franc suisse remontait face à l'euro, à 1,1409 franc suisse pour un euro contre 1,1405 lundi. De même face au dollar, où il valait 0,9930 franc suisse contre un dollar au lieu de 0,9926 lundi soir.

L'once d'or valait 1190,59 dollars, contre 1188,16 dollars lundi à 21H00 GMT.

Reparti nettement à la baisse face au dollar depuis lundi après une semaine fériée, le yuan continuait de céder face au dollar à 6,9165 yuans pour un dollar, contre 6,9308 yuans lundi.

Le bitcoin s'échangeait pour 6600,86 dollars, contre 6623,01 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi --------------------------------- 06H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1489 1,1492 EUR/JPY 129,97 130,12 EUR/CHF 1,1409 1,1405 EUR/GBP 0,8774 0,8778 USD/JPY 113,13 113,23 USD/CHF 0,9930 0,9926 GBP/USD 1,3094 1,3090

afp/buc