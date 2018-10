L'euro continue de subir la loi du dollar après l'annonce d'un nouvel Alena

Paris (awp/afp) - L'euro, toujours plombé par l'annonce du déficit en Italie, continuait lundi de subir la loi d'un dollar renforcé par l'accord de libre-échange trouvé in extremis dans la nuit entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique (AEUMC).

Vers 06h00 GMT (08h00 à Paris), la monnaie unique valait ainsi 1,1592 dollar, contre 1,1604 dollar vendredi soir. Elle valait encore 1,1641 dollar 24 heures plus tôt.

"L'accord trilatéral a permis aux marchés de bondir lundi, lançant ainsi probablement le coup d'envoi d'une vraie semaine d'échanges, estimait ainsi Jasper Lawler, analyste chez LCG. Les tensions commerciales, la politique britannique, le Brexit, tout cela va rendre la semaine volatile. C'est un bon début pour le 4e trimestre".

Annoncée dans la nuit, le jour de la date-butoir imposée par les États-Unis, la nouvelle n'a toutefois pas vraiment bouleversé les marchés asiatiques, alors que les bourses chinoises et à Hong Kong sont restées fermées pour cause de fête nationale.

Autre facteur pouvant peser sur la monnaie unique: les incertitudes autour de l'Italie, même si le ministre italien des Finances Giovanni Tria a assuré dimanche que la croissance serait de 1,6% en 2019 dans son pays, qui pourrait ainsi remplir ses objectifs budgétaires. Deux jours plus tôt, les marchés avaient très mal réagi à l'annonce d'un projet de budget prévoyant un déficit à 2,4% au cours des trois prochaines années.

"Le tableau d'un +clash+ avec l'Europe se dessine quand l'Italie présentera formellement son budget à la Commission européenne mi-octobre", prédit David de Garis, directeur de National Australia Bank.

Le dollar continuait aussi de s'apprécier face au yen, à 113,89 yens lundi matin contre 113,70 yens vendredi soir.

Dans le sillage du billet vert, le dollar canadien a grimpé au plus haut depuis mai dans les échanges asiatiques.

Vers 11h00 à Tokyo (02h00 GMT), le billet vert refluait à 1,2814 dollar canadien, contre 1,2908 dollar vendredi soir à New York, soit une hausse de 0,7% pour la monnaie canadienne.

"Etant donné qu'il y a une forte appétence pour acheter du dollar, à la suite de la progression des taux (de la banque centrale américaine), le gain du dollar canadien sera probablement limité", estimait cependant Yusuke Tanaka, de Mitsubishi UFJ Trust and Banking.

Déjà pas au mieux, la livre britannique reste elle suspendue au congrès des Tories, qui a commencé dimanche. A Birmingham, la Première ministre joue sa survie sur fond de Brexit. A six mois de l'échéance, rares sont les partisans de Theresa May qui soutiennent son plan mais ils préfèrent éviter un changement d'exécutif et regrettent les querelles de leadership qui minent le parti.

Dans ce contexte, la livre restait stable par rapport à la monnaie unique, à un euro contre 88,94 pence contre 89,03 pence vendredi.

Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1.188,90 dollars, contre 1.192,50 dollars vendredi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,8688 yuans pour un dollar, contre 6,8689 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.

Le bitcoin s'échangeait pour 6.598,75 dollars, contre 6.643,42 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1592 1,1604

EUR/JPY 132,02 131,93

EUR/CHF 1,1370 1,1398

EUR/GBP 0,8894 0,8903

USD/JPY 113,89 113,70

USD/CHF 0,9809 0,9817

GBP/USD 1,3033 1,3031

afp/ol